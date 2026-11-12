Alexander Zverev startet als Weltranglistenerster bei Tennis-WM in Turin

Alexander Zverev verteidigt als Nummer 1 der Weltrangliste bei der Tennis-WM in Turin seinen Titel gegen Konkurrenten wie Ben Shelton und Carlos Alcaraz. Die Finalisten kämpfen um 4,6 Millionen Euro.

Der deutsche Tennisspieler Alexander Zverev tritt in dieser Woche als Nummer 1 der Weltrangliste bei der Tennis-WM in Turin an. Der Hamburger muss in der Vorrunde gegen den Amerikaner Ben Shelton, den Franzosen Arthur Fils und den Spanier Rafael Jodar antreten. Die Besten acht Profis des Jahres spielen in zwei Vierer-Gruppen, der John-McEnroe-Gruppe und der Ivan-Lendl-Gruppe. Anschließend treffen die Gruppensieger auf die Zweitplatzierten der jeweils anderen Gruppe, um die Plätze im Halbfinale auszuspielen. Zverevs Gegner in der Vorrunde umfassen auch seinen Finalgegner bei den US Open, den 24-jährigen Ben Shelton.

Gruppeneinteilung und direkte Kontrahenten

Die Einteilung der Gruppen zeigt ein starkes Teilnehmerfeld mit etablierten Stars und aufstrebenden Talenten. In der Lendl-Gruppe treten Carlos Alcaraz, die Nummer 3 der Welt, auf den Russe Daniil Medvedev, den Italiener Flavio Cobolli und den Amerikaner Frances Tiafoe auf. Alcaraz ist 23 Jahre alt und gilt als einer der stärksten Konkurrenten um den Titel. Zverev muss in seiner Gruppe gegen Arthur Fils, der 22 Jahre alt ist, und den spanischen Newcomer Rafael Jodar, der 20 Jahre alt ist, bestehen. Diese Gruppeneinteilung stellt hohe Anforderungen an die physische und mentale Ausdauer der Spieler, da die Wettkämpfe eng beieinanderliegen. Der Modus mit zwei Vierer-Gruppen sorgt für intensive Begegnungen, die direkten Einfluss auf die weitere Turnierentwicklung haben. Jeder Sieg in der Gruppe ist entscheidend für den Einzug in die K.O.-Runde.

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Punktegewinn und Weltranglisten-Vorteile

Der aktuelle Weltranglisten-Zweite Jannik Sinner fehlt in Italien verletzt, wodurch er 1500 Punkte verliert. Zverevs Polster auf den Südtiroler wächst also automatisch an. Kommt der zweimalige Grand-Slam-Champion diesmal ins Halbfinale oder noch weiter, würde er im Ranking regelrecht davonziehen. Die Punktevergabe für die Weltrangliste ist dabei strikt geregelt. 1500 Zähler erhält der neue Weltmeister nur, wenn er alle Matches gewonnen hat. Verliert er eine Partie in der Vorrunde, kann er maximal 500 Punkte für sich verbuchen. Dies unterstreicht die Notwendigkeit, auch in der Gruppenphase jede Partie mit höchster Priorität zu bestreiten. Der Gewinn der Titel 2018 in London und 2021 bei der Turin-Premiere zeigt, dass Zverev diese Herausforderung bereits erfolgreich gemeistert hat.

Vergütung und finanzielle Anreize

Der Sieger des Turniers bekommt 4,6 Millionen Euro. Dies ist eine der höchsten Summen im professionellen Tennissport und spiegelt den hohen Stellenwert der Tennis-WM wider. Für jeden Sieg in der Gruppenphase gibt es 365.000 Euro. Vorher gibt es eine Antrittsprämie von 305.000 Euro für jeden, der alle drei Gruppenspiele durchsteht und nicht verletzt aufgibt. Diese finanzielle Struktur belohnt nicht nur den Turniersieger, sondern auch konstante Leistungen in der Vorrunde. Die Antrittsprämie dient als zusätzliche Absicherung für die Spieler, die die volle Teilnahme an der Gruppenphase schaffen. Für die Athleten ist es also entscheidend, nicht nur zu gewinnen, sondern auch die Spiele gesund und vollständig zu bestreiten. Die hohen Prämien motivieren die Top-Spieler, ihr Bestes zu geben, um das finanzielle und sportliche Maximum herauszuholen.

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Zeitplan und Doppelkonkurrenz

Los geht's am Sonntag um 14 Uhr, das Live-Übertragungsrecht liegt bei Sky. Das zweite Einzel findet täglich um 20.30 Uhr statt. Vor den Einzeln gibt es jeweils ein Doppel. Da kämpfen für Deutschland Kevin Krawietz und Tim Pütz um den Titel. Krawietz ist 34 Jahre alt und Pütz 38 Jahre alt. Die Erfahrung des deutschen Doppels könnte im Wettbewerb eine wichtige Rolle spielen. Der Zeitplan ist eng getaktet, was die Regeneration der Spieler erschwert. Die Doppelkonkurrenz bietet eine zusätzliche Ebene des Wettbewerbs, die die Aufmerksamkeit der Zuschauer auf sich zieht. Für die deutschen Spieler ist dies eine Chance, nationale Farben zu vertreten und Titel zu erringen.

Vergleich mit den WTA Finals

Die Frauen spielen schon diese Woche ihre WTA Finals. Sie dürfen im Gegensatz zu den Männern aber bei 30 Grad und Sonne in Indian Wells ran. Die Herren müssen sich im grauen und verregneten Turin miteinander messen. Dieser Unterschied in den Wetterbedingungen und den Austragungsorten schafft eine kontrastreiche Atmosphäre im professionellen Tennis. Während die Spieler in Turin mit kühleren Temperaturen und Regen kämpfen, genießen die Spielerinnen in Indian Wells optimale Bedingungen. Diese Unterschiede beeinflussen auch die Spielstrategien und die physische Belastung der Athleten. Die Tennis-WM in Turin stellt somit eine spezifische Herausforderung dar, die von den männlichen Spielern bewältigt werden muss.