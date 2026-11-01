Alexander Zverev startet als Weltranglistenerster bei den Rolex Masters in Paris

Alexander Zverev geht als Nummer eins der Welt in Paris an den Start. Das ATP-1000-Turnier startet am 31. Oktober 2026 mit einem Preisgeld von über 6,3 Millionen Euro.

Der deutsche Tennisspieler Alexander Zverev kehrt erneut zur prestigeträchtigen ATP-1000-Serie in Paris zurück. Bei der diesjährigen Ausgabe tritt der 29-Jährige erstmals in seiner Karriere als Nummer eins der Weltrangliste an. Diese herausragende Position hat er sich durch eine herausragende Saison geleistet, die unter anderem mit dem Gewinn zweier Grand-Slam-Titel gekrönt wurde. Seine aktuelle Form bestätigte er in der vergangenen Woche in Wien, wo er nach einem Sieg gegen Tallon Griekspoor das Viertelfinale erreichte.

Zverev als Nummer eins in Paris

Durch seinen Erfolg in Wien sicherte sich Zverev den ersten Platz in der ATP-Rangliste. Dies ist ein historischer Meilenstein in der Karriere des deutschen Stars. Mit diesem Status startet er in die 40. Ausgabe des Turniers in der französischen Hauptstadt. Das Event findet traditionell im Herzen von Paris statt und gilt als eines der wichtigsten Indoor-Turniere des Jahres. Für Zverev ist es eine einzigartige Chance, den Titel eines Weltranglistenersten bei einem dieser Masters-Turniere zu verteidigen oder gar zu feiern.

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Turnierdetails und Auslosung

Die 40. Austragung des Rolex Masters in Paris ist für den Zeitraum vom 31. Oktober bis zum 8. November 2026 angesetzt. Der Austragungsort der hochkarätigen Spiele ist die Plenitude Arena, die für ihre spezielle Spielatmosphäre bekannt ist. Für Alexander Zverev beginnt die erste Runde mit einem Freilos, was ihm eine extra Ruhetag vor seinem ersten Match verschafft. Dieses Freilos ist ein strategischer Vorteil, der es ihm ermöglicht, sich optimal auf seinen nächsten Gegner vorzubereiten.

Wer Zverev in seinem ersten Match erwartet, ist aktuell noch ungewiss. In der zweiten Runde könnte er auf den Italiener Lorenzo Musetti treffen, falls dieser seine ersten Hürden nehmen sollte. Eine weitere mögliche Option wäre der Pole Hubert Hurkacz, der als starker Aufschlagspieler bekannt ist. Das genaue Datum und die Uhrzeit für Zverevs Erstrundenbegegnung sind noch nicht festgelegt. Die Auslosung wird die endgültigen Paarbeziehungen für die kommenden Tage klären.

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Finanzaspekte und Übertragung

Das Turnier in Paris lockt nicht nur mit hochwertigem Tennis, sondern auch mit einem erheblichen finanziellen Anreiz. Das Gesamtpreisgeld wurde im Vergleich zum Vorjahr deutlich erhöht. Insgesamt werden für dieses Jahr 6.309.095 Euro ausgeschüttet. Dies entspricht einer Steigerung von rund 2,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahreswert. Solche Summen sind entscheidend für die Motivation der Profispieler und spiegeln die wachsende Bedeutung der ATP-Tour wider.

Für die deutsche Fangemeinschaft gibt es bei der Übertragung Einschränkungen. Das Turnier wird in Deutschland nicht im Free-TV zu sehen sein. Zuschauer müssen für die.live-Berichterstattung ein Abo bei Sky abschließen. Die Spiele werden ausschließlich auf dem Sender Sky Sport ausgestrahlt. Dies bedeutet, dass interessierte Fans in Deutschland bereit sein müssen, für den Zugang zu den Tennis-Highlights zu zahlen. Trotz dieser Hürde bleibt das Turnier ein großer Publikumsmagnet, auch aufgrund der Beteiligung von Top-Spielern wie Zverev.

Blick auf die deutsche Tennis-Elite

Alexander Zverevs Position als Nummer eins unterstreicht die Stärke des deutschen Tennis im internationalen Vergleich. Seine Leistung in Wien und die folgenden Grand-Slam-Erfolge sind Belege für seine Konstanz. Die Vorbereitung auf die Masters in Paris ist daher ein wichtiger Schritt, um seine Vormachtstellung zu festigen. Spieler wie Lorenzo Musetti oder Hubert Hurkacz werden ihm starke Konkurrenten bieten.

Die Konkurrenz im Feld ist hart und die Erwartungen an Zverev sind hoch. Als Nummer eins trägt er die Verantwortung, die hohe Setzposition zu nutzen. Für die Zuschauer bietet das Turnier in der Plenitude Arena spannende Begegnungen und hohe Tennis-Qualität. Die Steigerung des Preisgeldes zeigt zudem, wie sehr der Sport professioneller wird. Zverevs Auftritt in Paris wird als wichtiger Indikator für seine Form zur Jahreswende gewertet.