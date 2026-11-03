Alexander Zverev startet als Weltranglistenerster bei den Rolex Masters 2026 in Paris

Alexander Zverev tritt das erste Mal als Nummer eins der Welt bei den Rolex Masters in Paris an. Das ATP-1000-Turnier startet am 31. Oktober 2026 in der Plenitude Arena.

Der deutsche Tennisspieler Alexander Zverev nimmt mit historischem Status an den Rolex Masters 2026 in Paris teil. Als erster Spieler seiner Karriere startet der 29-Jährige nicht als gesetzter Star, sondern als unangefochtene Nummer eins der ATP-Weltrangliste. Diese prestigeträchtige Position sicherte sich der Hamburger durch eine herausragende Saison, die durch den Gewinn zweier Grand-Slam-Titel gekennzeichnet ist.

Qualifikationserfolg in Wien als Auslöser

Die definitive Bestätigung als Weltbeste resultiert aus der Leistungen im vergangenen Wochenende in Wien. Dort zog Zverev durch einen Sieg im Viertelfinale gegen den Niederländer Tallon Griekspoor in die nächste Runde ein. Dieser Erfolg festigte seinen Platz an der Spitze der Rangliste und bereitet den direkten Weg zum wichtigsten Turnier seiner aktuellen Karriere auf französischem Boden.

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Turnierdetails und Austragungsort in der Hauptstadt

Die 40. Ausgabe des prestigeträchtigen ATP-1000-Turniers findet vom 31. Oktober bis zum 8. November 2026 in der französischen Hauptstadt Paris statt. Als Spielstätte dient die moderne Plenitude Arena, die für ihr modernes Flair und die intensive Atmosphäre bekannt ist. Das Preisgeld des Wettbewerbs liegt bei exakt 6.309.095 Euro, was einer Steigerung von rund 2,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Freilos und mögliche Gegner im ersten Duell

Als Nummer eins der Weltrangliste erhält Alexander Zverev automatisch ein Freilos für die erste Runde des Hauptfeldes. Dies bedeutet, dass er nicht wie die anderen Teilnehmer am ersten Turnierwochenende aktiv werden muss, sondern direkt in die zweite Runde einstigt. Sein potenzieller Gegner im Auftaktmatch steht noch nicht fest, da er zwischen den italienischen Hoffnungsträger Lorenzo Musetti und den polnischen Star Hubert Hurkacz warten muss.

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Zeitplan für das Debüt der neuen Nummer eins

Das erste Match von Alexander Zverev ist noch nicht terminiert. Durch sein Freilos in der ersten Runde ist auch noch nicht klar, gegen wen der Deutsche ran muss. Das Auftaktmatch der neuen Nummer eins der Weltrangliste wird am Dienstag, den 4. November, gegen Lorenzo Musetti (Italien) vs. Hubert Hurkacz (Polen) stattfinden.

Übertragungsrechte und mediale Verfügbarkeit

Das Zweitrundenmatch von Alexander Zverev beim ATP-1000-Turnier wird im Fernsehen, per Livestream und im Liveticker dokumentiert. Das Turnier wird in Deutschland nicht im Free-TV übertragen. Lediglich Kunden von Sky können die Spiele auf Sky Sport empfangen. Dies erfordert ein entsprechendes Abonnement für den Sportsender, um den deutschen Spitzenathleten live verfolgen zu können.