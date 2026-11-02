Alexander Zverev startet als Weltranglistenerster in Paris

Alexander Zverev tritt als Nummer 1 der Weltrangliste beim Rolex Masters 2026 in Paris an. Der Deutsche hat zwei Grand-Slam-Titel gewonnen und ist für die 40. Ausgabe des Turniers gesetzt.

Der deutsche Tennis spieler Alexander Zverev nimmt am kommenden Turnier in der französischen Hauptstadt Paris als aktuell Nummer eins der Weltrangliste teil. Dies markiert zum ersten Mal in seiner Karriere, dass der 29-jährige Top-Akteur mit dieser höchsten Position in der französischen Hauptstadt antritt. Seine aktuelle Führungsposition hat er sich durch eine äußerst starke Saison erarbeitet, in der er bereits zwei Grand-Slam-Titel für sich entscheiden konnte.

Qualifikation durch starke Saisonleistung

Diesen entscheidenden Schritt zur Nummer eins hat Zverev in der vergangenen Woche in Wien festigen können. Dort erreichte er durch den Einzug ins Viertelfinale gegen den niederländischen Spieler Tallon Griekspoor die notwendige Punktebasis. Diese Leistung bestätigte nicht nur seine aktuelle Form, sondern sicherte ihm auch den ersten Startplatz in der neuen Saison der Top-Turniere. Die Konstanz seiner Leistungen über das gesamte Jahr hinweg war entscheidend für diese historische Auszeichnung.

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Termine und Austragungsort in der Hauptstadt

Die 40. Ausgabe des prestigeträchtigen Turniers findet in Paris vom 31. Oktober bis zum 8. November 2026 statt. Ausgetragen wird das prestigeträchtige ATP-1000-Turnier in der Plenitude Arena, die als moderner Austragungsort für die internationalen Top-Spieler dient. Das Preisgeld für die Teilnehmer ist im Vergleich zum Vorjahr deutlich angestiegen. Insgesamt wird eine Summe von 6.309.095 Euro ausgeschüttet, was einer Steigerung von rund 2,9 Prozent entspricht.

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Verlauf des Turniers und Fernsehübertragung

Alexander Zverev genießt in der ersten Runde ein Freilos, was ihm erlaubt, sich auf sein erstes Pflichtmatch vorzubereiten. Sein möglicher Gegner in der zweiten Runde wird entweder der Italiener Lorenzo Musetti oder der Pole Hubert Hurkacz sein. Dieses Match ist für den Dienstag, den 4. November, angesetzt. In Deutschland ist das Turnier nicht im freien Fernsehen zu sehen. Lediglich Kunden des Anbieters Sky können die Spiele auf dem Sender Sky Sport verfolgen.