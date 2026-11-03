Alexander Zverev geht als Nummer eins der Weltrangliste beim ATP-1000-Turnier in Paris an den Start. Das Turnier im November bietet hohes Preisgeld.

Der deutsche Tennisspieler Alexander Zverev tritt beim kommenden ATP-1000-Turnier in Paris erstmals in seiner Karriere als Nummer eins der Weltrangliste an. Diese besondere Position hat sich der 29-Jährige durch eine herausragende Saisonleistung erspielt, die den Gewinn von zwei Grand-Slam-Titeln einschloss.

Der entscheidende Schritt zur Spitze erfolgte in der vergangenen Woche während des Turniers in Wien, wo Zverev durch seinen Sieg im Viertelfinale gegen den Niederländer Tallon Griekspoor die führende Position bestätigte.

Wichtige Details zum Turnierablauf

Also read Alexander Zverev startet als Weltranglistenerster in Paris

Das in der französischen Hauptstadt ausgetragene Grand-Slam-Turnier feiert im Jahr 2026 seine 40. Ausgabe. Die Spiele finden vom 31. Oktober bis zum 8. November 2026 in der Plenitude Arena statt. Für den deutschen Top-Spieler bedeutet sein Status als Nummer eins, dass er in der ersten Runde ein Freilos erhält und somit direkt in die zweite Runde einziehen kann.

Potenzialgegner und Spielplan

Im zweiten Durchgang wird Alexander Zverev voraussichtlich auf einen der Gewinner des ersten Runden-Duelles treffen. Die möglichen Gegner in seinem ersten direkten Match sind der Italiener Lorenzo Musetti oder der Pole Hubert Hurkacz. Das spezifische Match zwischen Musetti und Hurkacz ist für den Dienstag, den 4. November, angesetzt. Bis zu diesem Zeitpunkt bleibt unklar, welcher der beiden Spieler auf den Weltranglistenersten treffen wird.

Broadcast und Fernsehübertragung

Advertisement

Deutschen Sportfans bleibt der Zugriff auf die Übertragungen der Rolex Masters in Paris auf das kostenlose Fernsehen versperrt. Lediglich Abonnenten des Bezahlsenders Sky haben die Möglichkeit, die Spiele über Sky Sport zu verfolgen. Eine Livestream-Option und ein Liveticker stehen ebenfalls für Interessenten zur Verfügung, um den Fortschritt des deutschen Stars live zu verfolgen.

Hohes Preisgeld und finanzielle Anreize

Neben dem sportlichen Wettbewerb ist auch die finanzielle Komponente des Turniers bemerkenswert. Insgesamt wird eine Summe von 6.309.095 Euro als Preisgeld ausgeschüttet. Dieser Betrag stellt eine Steigerung von rund 2,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr dar und unterstreicht die hohe Attraktivität des Events für die Profi-Tennisspieler der Weltelite.