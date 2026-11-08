Alexander Zverev startet als Weltranglistenerster in Paris

Alexander Zverev tritt zum ersten Mal als Nummer eins der ATP-Weltrangliste bei den Rolex Masters in Paris an. Das Turnier beginnt am 31. Oktober 2026.

Der deutsche Tennisspieler Alexander Zverev wird bei der kommenden Austragung der ATP-1000-Masters in Paris erneut am Start sein. Im Gegensatz zu allen vorherigen Teilnahmen wird er dieses Mal nicht als Top-Ten-Spieler, sondern als Nummer eins der Weltrangliste an den Start gehen. Diese historische Position hat sich der 29-jährige Hamburger durch eine herausragende Performance in der laufenden Saison gesichert.

Die Basis für die aktuelle Weltranglistenführung bildeten insbesondere die beiden gewonnenen Grand-Slam-Titel im vergangenen Jahr. Mit diesen Erfolgen festigte Zverev nicht nur seinen Status im Welttennis, sondern sicherte sich auch die notwendige Punktebilanz für die Spitzenposition. Der direkte Schritt an die Spitze gelang ihm beim ATP-Turnier in Wien, nachdem er dort das Viertelfinale gegen den Niederländer Tallon Griekspoor für sich entschieden hatte.

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Vergleichbare Vorgeschichte in Paris

Bei früheren Teilnahmen in der französischen Hauptstadt zeigte sich das Teilnehmerfeld für Zverev oft deutlich günstiger. Im Vorjahr erhielt er in der ersten Runde ein Freilos und traf in der zweiten Runde auf den Italiener Lorenzo Musetti. Dieses Duell endete jedoch bereits zum Auftakt der Runde mit einer Niederlage für den Deutschen, wodurch sein Turnier frühzeitig zu Ende ging. Diese Erfahrung zeigt, dass die Erwartungshaltung an einen Titelträger im Feld naturgemäß viel höher liegt.

Terminplan und Austragungsort

Die Rolex Masters 2026 finden vom 31. Oktober bis zum 8. November 2026 statt. Als Austragungsort dient die moderne Plenitude Arena in Paris. Die Organisation des Turniers hat eine deutliche finanzielle Aufwertung angekündigt. Insgesamt wird ein Preisgeld von 6.309.095 Euro ausgeschüttet.

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Diese Summe repräsentiert einen Anstieg von rund 2,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Erhöhung der Geldpreise unterstreicht die wachsende wirtschaftliche Bedeutung des Events im Kalender des Herren-Tennists. Für die Spieler bedeutet dies eine spürbare Aufwertung der Motivation, da die finanziellen Anreize für jede erreichte Runde steigen.

Übertragungsrechte für deutsche Zuschauer

Für Fans in Deutschland gibt es bei der Auswahl der Übertragungswege Einschränkungen zu beachten. Das Turnier wird im Unterschied zu kleineren Events nicht im kostenlosen Free-TV gezeigt. Die exklusiven Rechte an den Live-Spielen liegen bei der Sky Group. Zuschauer benötigen daher ein Abonnement bei Sky Sport, um die Partie von Alexander Zverev verfolgen zu können.

Neben der klassischen Fernsehübertragung bietet der Sender auch technische Optionen für die mobile Nutzung an. Interessierte können die Spiele über einen Livestream auf digitalen Plattformen ansehen. Zusätzlich wird während der Partien ein Liveticker geführt, der punktgenaue Updates zum Spielverlauf bietet. Diese Mehrkanal-Strategie soll auch Nutzern ohne festes TV-Abo eine lückenlose Begleitung des Turniers ermöglichen.