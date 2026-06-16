Alexander Zverev startet mit Doppelsieg in Halle in die Rasensaison

Nach seinem French-Open-Sieg meistert Alexander Zverev den Sand-Rasen-Transfer souverän. Beim ATP-Turnier in Halle gewinnt er an der Seite von Marcelo Melo sein erstes Match. Im Einzel wartet am Dienstag Vit Kopriva.

Alexander Zverev hat den Wechsel von Sand auf Rasen erfolgreich gemeistert. Der French-Open-Sieger erwischt beim Turnier in Halle einen erfolgreichen Start. Technische Probleme warfen ihn kurz aus dem Rhythmus, doch Deutschlands gefeierter Tennis star blieb cool.

Acht Tage nach dem Triumph von Paris siegte der Hamburger beim Auftakt des ATP-Turniers in Halle/Westfalen im Doppel mit Partner Marcelo Melo gegen das belgisch-kasachische Duo Zizou Bergs und Alexander Bublik mit 6:4, 6:7 (7:4), 10:5. Am Dienstag beginnt für Zverev der Einzel-Wettbewerb mit dem Duell gegen den Tschechen Vit Kopriva. Seinen Doppel-Start absolvierte Zverev nur auf Court 1 und nicht auf dem deutlich größeren Center Court.

Nach dem Erfolg erfüllte der Tokio-Olympiasieger, der seinem dunkelblauen Glücks-Shirt aus Paris vertraute, noch unzählige Autogramm-Wünsche. Nach einem holprigen Beginn, als es aufgrund technischer Schwierigkeiten zu einer Unterbrechung kam, gelang Zverev mit dem 42 Jahre alten Melo ein Start nach Maß. Nach einem schnellen Break holte das Duo den ersten Satz. Nachdem Bergs und Bublik sich den zweiten Durchgang sicherten, fiel die Entscheidung im Match-Tiebreak, in dem Zverev und sein brasilianischer Partner die Nerven behielten.

Damit feierte der Hamburger an der Seite seines guten Freundes einen gelungenen Auftakt in das Rasenturnier. Der 13 Jahre ältere Melo ist außerdem Teil von Zverevs Trainer- und Betreuerteam. Auch 2025 schlug das Duo in Halle auf, schied aber bereits in der ersten Runde aus. In Halle stand Zverev bereits vier Mal im Endspiel - zwei Mal im Einzel, zwei Mal im Doppel.

Gewinnen konnte er das Turnier noch nicht, mit dem Rückenwind des French-Open-Siegs soll es nun aber klappen.

"Ich möchte noch sehr viele Titel gewinnen. Auch diesen hier", hatte DeutschlandsNummer eins am Sonntag gesagt. Das Turnier in Ostwestfalen ist für Zverev die Generalprobe für das Highlight der Rasensaison in Wimbledon. Im Doppel könnte es zu einem schnellen Wiedersehen mit Flavio Cobolli kommen.

Gewinnt der Italiener seinen Auftakt mit dem US-Amerikaner Ben Shelton gegen die an Position drei gesetzten Adam Pavlasek (Tschechien) und Andrea Vavassori (Italien), treffen Zverev und Cobolli im Viertelfinale aufeinander





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