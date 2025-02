Alexander Zverev startet Sandplatzsaison in Buenos Aires

Alexander Zverev blickt nach der Enttäuschung bei den Australian Open auf die Sandplatzsaison. Der Tennisstar startet in Buenos Aires, doch unerwartete Herausforderungen warten auf ihn. Zverev bleibt optimistisch und will seine Position in der Weltrangliste festigen.

Nach der enttäuschenden Finalniederlage bei den Australian Open gegen Jannik Sinner hat Alexander Zverev seinen Fokus nun auf die Sandplatzsaison gerichtet. Der deutsche Tennis-Topstar hat sich zum Ziel gesetzt, seinen ersten Grand-Slam-Titel zu gewinnen. Sein Comeback auf Sand startet Zverev in Buenos Aires, doch der Wiedereinstieg wird von unerwarteten Herausforderungen begleitet.

Trotz dieser Widrigkeiten bleibt der Tennis-Star optimistisch und peilt einen erfolgreichen Start in die Sandplatzsaison an.Zverev stand am Gepäckband in Buenos Aires und wartete vergebens auf seine Taschen. Unerklärlicherweise waren diese in Richtung Malediven geflogen. Der deutsche Topstar nahm die Situation mit Humor und ließ sich seinen Optimismus vor dem Turnierstart in der argentinischen Hauptstadt nicht nehmen. Der Finalkater von Melbourne ist auskuriert. 'Ich muss weiter an mich glauben. Ich muss glauben, dass ich gut genug bin, um Grand Slams zu gewinnen und die Nummer eins zu werden, wenn ich mich weiter verbessere', sagte Zverev angesprochen auf seine Selbstkritik nach der Niederlage in Melbourne. Zuvor hatte er die Aussage getätigt, er sei 'einfach nicht gut genug' für den Angriff auf einen Major-Titel, was von Boris Becker scharf kritisiert wurde. 'Ich war an dem Tag nicht gut genug. Aber natürlich gehen dir nach so einer Niederlage viele Emotionen durch den Kopf. Manchmal sage ich Dinge, die ich bereue', so Zverev.Mit dem 250er-Turnier auf Asche startet Zverev bereits jetzt die Vorbereitung auf die French Open (25. Mai bis 8. Juni) in Paris, in der französischen Metropole soll es endlich klappen mit einem Triumph bei einem der vier wichtigsten Turniere. Doch es gilt Schritt für Schritt zu gehen, in Buenos Aires steigt er als topgesetzter Spieler erst im Achtelfinale des Turniers ein und trifft dort auf den Spanier Roberto Carballés Baena oder Dusan Lajovic aus Serbien. 'Ich freue mich sehr, erstmals hier dabei zu sein', sagte Zverev, der in Argentinien 'sehr passionierte' Fans erwartet: 'Ich gebe mir selbst die beste Chance, das Turnier zu gewinnen.' Das wäre gut fürs Selbstvertrauen, aber auch für die Weltrangliste. Der spanische French-Open- und Wimbledon-Champion Carlos Alcaraz hatte zuletzt seinen Rückstand auf Zverev mit einem Triumph in Rotterdam verkürzt. Zverev braucht weitere Erfolge, um seine Position zu halten und um sich für den nächsten Angriff auf den ersehnten Grand-Slam-Titel in Position zu bringen





