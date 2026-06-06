Alexander Zverev steht im Finale der French Open 2024: Duell gegen Flavio Cobolli um ersten Grand-Slam-Titel

Alexander Zverev hat das Halbfinale der French Open gegen Jakub Mensik gewonnen und trifft nun im Finale auf Flavio Cobolli. Nach dem frühen Aus mehrerer Favoriten ist der Deutsche der große Titelfavorit. Alle Infos zur Übertragung im Free-TV, Livestream und Spielzeit.

Der Traum vom Titel bei den French Open lebt für Alexander Zverev . Nach seinem Sieg im Halbfinale gegen Jakub Mensik wartet der Italiener Flavio Cobolli im Finale.

So verfolgt ihr das Match im Free-TV, Joyn-Livestream und Liveticker. Nach der Absage von Carlos Alcaraz, dem Aus von Dominator Jannik Sinner und dem weiteren großen Favoritensterben, ist der Deutsche der klare Top-Kandidat auf den Titel bei den Im Viertelfinale wartete auf den gebürtigen Hamburger mit dem erst 19-jährigen Rafael Jodar eine gefährliche Aufgabe. Doch auch diese löste Zvervev mit Bravour, gewann souverän in drei Sätzen gegen den aufstrebenden Spanier.

Und auch im Halbfinale der French Open konnte sich der Deutsche gegen den Tschechen Jakub Mensik durchsetzen. Jetzt ist Zverev nur noch einen Sieg von dem ersten Grand Slam seiner Karriere entfernt. Im Finale muss er dafür den Italiener Flavio Cobolli schlagen. Das Finale zwischen Alexander Zverev und Flavio Cobolli ist am 7.

Juni für ca. 15:00 Uhr angesetzt. Der Tennis-Kracher zwischen Zverev und Cobolli ist im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen. Das Match wird live bei Eurosport übertragen. Alexander Zverev vs. Flavio Cobolli live: Wo gibt es einen kostenlosen Livestream zu den French Open 2026?

Alle Matches, die im Free-TV bei Eurosport laufen, könnt ihr auch im kostenfreien Livestream auf Joyn schauen





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