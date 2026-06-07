Alexander Zverev steht im Finale der French Open und trifft auf Flavio Cobolli

Alexander Zverev hat das Halbfinale der French Open gewonnen und steht damit im Finale. Dort trifft er auf den Italiener Flavio Cobolli. Nach dem Aus mehrerer Topfavoriten ist Zverev der letzte verbliebene Favorit auf den Titel. Das Finale kann im Free-TV bei Eurosport sowie im Livestream auf Joyn verfolgt werden. Zverev zeigte in den vorherigen Runden starke Leistungen und ist nur noch einen Sieg von seinem ersten Grand-Slam-Titel entfernt.

Der Traum vom Titel bei den French Open lebt für Alexander Zverev . Nach seinem Sieg im Halbfinale gegen Jakub Mensik wartet der Italiener Flavio Cobolli im Finale.

So verfolgt ihr das Match im Free-TV, Joyn-Livestream und Liveticker. der bessere Spieler, wirkte insbesondere bei eigenem Aufschlag souverän. Doch plötzlich geriet der Hamburger bei eigenem Service ins Schlingern, verlor dieses nach hartem Kampf. Diese Phase ließ das Match kippen. Plötzlich hatte Flavio Cobolli das Momentum auf seiner Seite.

Bälle, die zuvor überhaupt nicht kamen, waren plötzlich alle drin. Inzwischen haben wir ein offenes Match. Lediglich 35 Minuten hat dieser erste Durchgang gedauert. Alexander Zverev wirkte von Beginn an äußerlich ruhig, war ganz bei sich und konzentrierte sich auf jeden Punkt.

Darüber hinaus bekam der 29-Jährige die Fehler reduziert, produzierte dreimal so viele Winner. Flavio Cobolli war die Nervosität anzumerken. Der an zehn gesetzte Italiener fand nie zu seinem Spiel, ihm unterliefen fast doppelt so viele unerzwungene Fehler. So stand der 24-Jährige bislang auf verlorenem Posten.

Eine solche Chance bekommt Alexander Zverev wohl nie wieder! Nach der Absage von Carlos Alcaraz, dem Aus von Dominator Jannik Sinner und dem weiteren großen Favoritensterben, ist der Deutsche der klare Top-Kandidat auf den Titel bei den Im Viertelfinale wartete auf den gebürtigen Hamburger mit dem erst 19-jährigen Rafael Jodar eine gefährliche Aufgabe. Doch auch diese löste Zvervev mit Bravour, gewann souverän in drei Sätzen gegen den aufstrebenden Spanier.

Und auch im Halbfinale der French Open konnte sich der Deutsche gegen den Tschechen Jakub Mensik durchsetzen. Jetzt ist Zverev nur noch einen Sieg von dem ersten Grand Slam seiner Karriere entfernt. Im Finale muss er dafür den Italiener Flavio Cobolli schlagen. Alexander Zverev vs. Flavio Cobolli jetzt live: Finale der French Open im Free-TV Der Tennis-Kracher zwischen Zverev und Cobolli ist im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen.

Das Match wird live bei Eurosport übertragen. Alexander Zverev vs. Flavio Cobolli jetzt live: Wo gibt es einen kostenlosen Livestream zu den French Open 2026? Alle Matches, die im Free-TV bei Eurosport laufen, könnt ihr auch im kostenfreien Livestream auf Joyn schauen. RAN TENNIS: BMW Ope





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