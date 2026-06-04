Alexander Zverev steht im Halbfinale der French Open

Der deutsche Tennisprofi Alexander Zverev steht bei den French Open im Halbfinale und ist nur noch einen Schritt vom Einzug ins Endspiel von Roland Garros entfernt.

Der deutsche Tennis profi Alexander Zverev steht bei den French Open im Halbfinale und ist nur noch einen Schritt vom Einzug ins Endspiel von Roland Garros entfernt.

Nach seinem überzeugenden Viertelfinal-Erfolg richtet sich der Blick nun auf das Duell mit Überraschungsmann Jakub Mensik. Im Viertelfinale zeigte Zverev einmal mehr seine Klasse. Gegen den Spanier Rafael Jódar tat sich Zverev zunächst schwer und lag im ersten Satz bereits mit 2:5 zurück. Doch er kämpfte sich eindrucksvoll zurück, gewann den Tiebreak und übernahm anschließend die Kontrolle.

Am Ende stand ein souveräner 7:6, 6:1, 6:3-Erfolg und der fünfte Halbfinal-Einzug seiner Karriere in Paris. Im Halbfinale bekommt es Zverev nun mit dem Tschechen Jakub Mensik zu tun. Der 20-Jährige spielt ein herausragendes Turnier und erreichte mit seinem Erfolg über João Fonseca erstmals in seiner Karriere ein Grand-Slam-Halbfinale. Dennoch geht Zverev aufgrund seiner Erfahrung und seiner starken Form als Favorit in die Begegnung.

Für den Deutschen bietet sich in Paris eine große Chance. Nach den überraschenden Turnier-Ausfällen und Niederlagen mehrerer Topstars gilt Zverev inzwischen als der heißeste Anwärter auf den Titel. Entsprechend groß sind die Hoffnungen, dass es nach mehreren verlorenen Grand-Slam-Finals endlich zum ganz großen Triumph reichen könnte. Die Spiele der French Open sind auch in diesem Jahr live auf Eurosport zu sehen, sowohl im Free-TV als auch auf Eurosport 2.

Wer lieber streamt, findet das Turnier bei HBO Max sowie über verschiedene Online-Plattformen





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