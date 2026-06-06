Alexander Zverev ist in das Finale des French Open eingezogen und wird dort gegen seinen italienischen Kumpel Flavio Cobolli antreten. Der Hamburger ist im Halbfinale gegen den Tschechen Jakub Mensik erfolgreich und wird nun die letzte Hürde überwinden müssen, um seinen ersten Major-Triumph zu feiern.

Alexander Zverev steht seinem Traum, endlich einen Grand-Slam-Titel zu gewinnen, so nahe wie nie. Der Hamburger ist in das Finale des French Open eingezogen und wird dort gegen seinen italienischen Kumpel Flavio Cobolli antreten.

Zverev war im Halbfinale gegen den Tschechen Jakub Mensik erfolgreich und wird nun die letzte Hürde überwinden müssen, um seinen ersten Major-Triumph zu feiern. Der Druck ist immens, aber Zverev bleibt entspannt und konzentriert sich auf sein Spiel.

"Ich freue mich, wieder auf dieser Bühne zu stehen", sagte Zverev nach seinem Sieg. Der Weltranglistendritte hat die sportliche Krönung fest im Blick und wird sich auf ein harten Match vorbereiten, um sein Level zeigen zu können. Cobolli sei "ein super Spieler, supertalentiert, superjung und verbessert sich immer wieder", sagte Zverev. Der erste Grand-Slam-Triumph eines deutschen Spielers seit Boris Becker bei den French Open 1991 könnte die Schleusen für Zverev öffnen und ihn selbstbewusster gegen seine Gegner auftreten lassen.

"Wenn er das gewinnt, könnte er plötzlich selbstbewusster gegen die Gegner auftreten, mit denen er bisher Schwierigkeiten hatte", sagte der siebenmalige Grand-Slam-Sieger John McEnroe. Zverev wird nun die letzte Hürde Cobolli überspringen und hoffentlich seinen ersten Grand-Slam-Titel gewinnen. Der Tokio-Olympiasieger hat die sportliche Krönung fest im Blick und wird sich auf ein harten Match vorbereiten, um sein Level zeigen zu können.

"Ich habe mich auf meine Sachen konzentriert. Und das werde ich auch weiterhin tun", sagte Zverev. Der Druck ist immens, aber Zverev bleibt entspannt und konzentriert sich auf sein Spiel.

"Ich werde mich auf mein nächstes Match konzentrieren. Alles andere kann ich nicht kontrollieren, werde ich nicht kontrollieren, will ich auch gar nicht kontrollieren", sagte Zverev. Der erste Grand-Slam-Triumph eines deutschen Spielers seit Boris Becker bei den French Open 1991 könnte die Schleusen für Zverev öffnen und ihn selbstbewusster gegen seine Gegner auftreten lassen.

"Wenn er das gewinnt, könnte er plötzlich selbstbewusster gegen die Gegner auftreten, mit denen er bisher Schwierigkeiten hatte", sagte der siebenmalige Grand-Slam-Sieger John McEnro





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