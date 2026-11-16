Alexander Zverev trainiert krank: Magenprobleme vor Tennis-WM

Weltranglistenerster Alexander Zverev hatte bei der Tennis-WM in Turin mit Magenproblemen zu kämpfen. Der Grund war eine fehlerhafte Lieferung. Sein erstes Spiel gewann er dennoch klar.

Bei der Tennis-WM in Turin litt Alexander Zverev, die Nummer 1 der Welt, unter schweren Magenproblemen. Weniger als 15 Stunden vor seinem ersten Gruppenspiel gegen den spanierenden Rafael Jodar (20) konnte der Olympiasieger von 2021 keine Augen zu machen. Der Grund für die gesundheitlichen Probleme war eine schlechte Nachtschicht, die auf eine falsche Essensbestellung zurückzuführen ist.

Ursachen der Magenprobleme bei Zverev

Der Hamburger erklärte öffentlich: "Ich habe Sushi bei Uber Eats bestellt. Das war wohl nicht gut. Ich habe sehr, sehr schlecht geschlafen, weil ich Magenprobleme bekam." Dass mit der körperlichen Verfassung von Zverev etwas nicht stimmte, war bereits am Sonntagvormittag deutlich spürbar. Hunderte Zuschauer warteten auf dem Platz im Pala Alpitour auf den Weltranglistenersten.

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Es ist zwar nichts Ungewöhnliches, wenn Top-Athleten zum Training später erscheinen. Doch als Zverev um 11 Uhr, 11:45 Uhr und 12 Uhr nicht auf dem Court war, wuchs die Sorge. Auch sein Athletiktrainer Jez Green und Physiotherapeut Ramon Punzano fehlten zu diesem Zeitpunkt. Lediglich Vater und Trainer Alexander Zverev senior (66) stand bereits lange auf dem Platz.

Verzögerung und Tausch der Trainingszeit

Erst gegen 12:30 Uhr tauchte der Sohnemann schließlich auf. Inzwischen wurde bekannt, dass Zverev seine Trainingszeit mit einem anderen Spieler getauscht hatte. Später klärte der French-Open- und US-Open-Sieger den Ablauf auf. Er wollte sich eigentlich um 10:45 Uhr aufwärmen, entschied sich dann aber erst um 12:30 Uhr dazu.

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Dieser Schritt war direkt auf die durchgestandene Nacht und die daraus resultierenden Magenprobleme zurückzuführen. Für seine Fans und das medizinische Team war es eine stressige Zeit. Doch zum Glück im Unglück gelang ihm sein Auftaktmatch klar. Er gewann mit 6:4 und 6:4. Es war sein erster Erfolg als Nummer 1 der Welt, obwohl er körperlich nicht in Topform war.

Lerneffekt für künftige Turniere

Für die Zukunft hat Zverev nun klare Lehren gezogen. Er lachte über die Situation und nannte seine neue Strategie: "Physio und zehn Runden Mario Kart". Auf Sushi-Lieferdienste wie Uber Eats wird er vor wichtigen Spielen offenbar verzichten. Dies soll sicherstellen, dass er vor seiner Ehrung als Nummer 1 zum Jahresende am Montagabend fit bleibt.

Ausblick auf das nächste Spiel

Das nächste Match steht bereits fest. Es findet am Dienstagabend um 20:30 Uhr statt und wird live von Sky übertragen. Alexander Zverev trifft dabei auf den Amerikaner Ben Shelton (24). Gegen Shelton hat der Hamburger noch nie verloren. Den Titel bei den US Open holte er sich unter anderem durch Siege gegen diesen Kontrahenten. Die Belastung durch die Magenprobleme könnte sich daher als Vorteil erweisen.