Alexander Zverev trifft auf Jakub Mensik im Halbfinale der French Open

Alexander Zverev wird im Halbfinale der French Open auf Jakub Mensik treffen. Das Match ist am 5. Juni für ca. 14:30 Uhr angesetzt und wird live bei Eurosport übertragen. Der Deutsche ist der klare Top-Kandidat auf den Titel bei den French Open und hofft, dass er bald seinen ersten Titel erringen kann.

Der Traum vom Titel bei den French Open lebt für Alexander Zverev weiter. Im Halbfinale trifft der Deutsche auf Jakub Mensik . Nach der Absage von Carlos Alcaraz, dem Aus von Dominator Jannik Sinner und dem weiteren großen Favoritensterben, ist der Deutsche der klare Top-Kandidat auf den Titel bei den French Open .

Der gebürtige Hamburger hatte bereits im Viertelfinale mit dem 19-jährigen Rafael Jodar eine gefährliche Aufgabe zu bewältigen. Doch auch diese löste Zverev mit Bravour, gewann souverän in drei Sätzen gegen den aufstrebenden Spanier. Das Halbfinale zwischen Alexander Zverev und Jakub Mensik ist am 5. Juni für ca. 14:30 Uhr angesetzt.

Der Tennis-Kracher zwischen Zverev und Mensik ist im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen. Das Match wird live bei Eurosport übertragen. Alexander Zverev vs. Jakub Mensik heute live: Wo gibt es einen kostenlosen Livestream zu den French Open 2026? Alle Matches, die im Free-TV bei Eurosport laufen, könnt ihr auch im kostenfreien Livestream auf Joyn schauen.

So verfolgt ihr das Match im Free-TV, Joyn-Livestream und Liveticker. Zverevs Erfolg bei den French Open ist ein wichtiger Schritt in seiner Karriere. Der Deutsche hat bereits viele Erfolge auf der Tennis-Bühne gefeiert und hofft, dass er bald seinen ersten Titel bei den French Open erringen kann. Das Halbfinale wird wahrscheinlich ein sehr spannendes Match werden, da beide Spieler sehr gut spielen und sich gegenseitig herausfordern werden.

Der Sieger des Matches wird sich sicherlich für das Finale qualifizieren und dort gegen den anderen Halbfinalisten antreten. Der Gewinner des French Open 2026 wird sich sicherlich eine große Ehre erwerben und in der Geschichte des Turniers festgeschrieben werden





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