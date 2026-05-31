Alexander Zverev trifft auf Jesper de Jong bei den French Open

Der deutsche Tennisprofi Alexander Zverev trifft im Achtelfinale der French Open auf Lucky Loser Jesper de Jong aus den Niederlanden. Zuvor behauptete sich der Hamburger in der 3. Runde in vier Sätzen gegen den Franzosen Quentin Halys.

Der deutsche Tennis profi Alexander Zverev trifft im Achtelfinale der French Open auf Lucky Loser Jesper de Jong aus den Niederlanden. Zuvor behauptete sich der Hamburger in der 3.

Runde in vier Sätzen gegen den Franzosen Quentin Halys. Die French Open werden zu einem beachtlichen Teil im Free-TV auf Eurosport übertragen. Die wichtigsten Matches laufen dabei kostenlos und frei empfangbar auf Eurosport 1, doch die Übertragung umfasst auch den Pay-TV-Sender Eurosport 2. Die Übertragung von Eurosport 1 und 2 ist zudem über den Streamingdienst DAZN empfangbar.

Allerdings ist dazu ein kostenpflichtiges Abonnement notwendig. Auf HBO Max und discovery+ gibt es einige Matches im Stream.

Allerdings ist bei beiden Diensten ein kostenpflichtiges Abonnement notwendig, um auf die Inhalte zugreifen zu können. Die French Open in Paris werden mit einem Gesamtpreisgeld von über 61 Millionen Euro ausgeschüttet. Der berühmte Tennisspieler Roland Garros war ein bekannter französischer Kampfflieger, der tragischerweise kurz vor Ende des Ersten Weltkrieges abgeschossen wurde. Zehn Jahre nach seinem Tod, im Jahr 1928, wurde das Turnier ihm zu Ehren benannt.

Im letzten Jahr konnte sich der Spanier in einem Match-Tie-Break im fünften Satz gegen Jannik Sinner durchsetzen. Es war mit fünf Stunden und 29 Minuten das längste French-Open-Finale der Open Era. Bei den Frauen sicherte sich Coco Gauff den Titel im vergangenen Jahr. Die US-Amerikanerin gewann nach einem verlorenen ersten Set (6:7) mit 6:2 und 6:4 gegen die Belarussin.

Aus deutscher Sicht war 2025 bereits im Viertelfinale Schluss: Alexander Zverev verlor gegen Novak Djokovic mit 6:4, 3:6, 2:6, 4:6





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