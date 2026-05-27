Alexander Zverev trifft auf Tomas Machac bei den French Open 2026

Der Tennis-Star Alexander Zverev trifft in der glühend heißen Pariser Arena auf Tomas Machac. Die beiden Tennisprofis kennen sich bereits bestens, da Zverev bei den Olympischen Spielen in Paris den heutigen Gegner ohne einen Satz abgeben zu müssen dominierte. Jetzt will der ehrgeizige Hamburger nachlegen und einen gigantischen Schritt in Richtung seines ersehnten ersten Grand-Slam-Titels machen.

Der Tennis -Star Alexander Zverev trifft in der glühend heißen Pariser Arena auf Tomas Machac . Die beiden Tennis profis kennen sich bereits bestens, da Zverev bei den Olympischen Spielen in Paris den heutigen Gegner ohne einen Satz abgeben zu müssen dominierte.

Jetzt will der ehrgeizige Hamburger nachlegen und einen gigantischen Schritt in Richtung seines ersehnten ersten Grand-Slam-Titels machen. Die French Open 2026 werden zu einem beachtlichen Teil im Free-TV auf Eurosport übertragen. Die wichtigsten Matches laufen dabei kostenlos und frei empfangbar auf Eurosport 1, doch die Übertragung umfasst auch den Pay-TV-Sender Eurosport 2. Die Übertragung von Eurosport 1 und 2 ist zudem über den Streamingdienst DAZN empfangbar.

Allerdings ist dazu ein kostenpflichtiges Abonnement notwendig. Auf HBO Max und discovery+ gibt es einige Matches im Stream.

Allerdings ist bei beiden Diensten ein kostenpflichtiges Abonnement notwendig, um auf die Inhalte zugreifen zu können. Die French Open 2026 werden zu einem beachtlichen Teil im Free-TV auf Eurosport übertragen. Die wichtigsten Matches laufen dabei kostenlos und frei empfangbar auf Eurosport 1, doch die Übertragung umfasst auch den Pay-TV-Sender Eurosport 2. Die Übertragung von Eurosport 1 und 2 ist zudem über den Streamingdienst DAZN empfangbar.

Allerdings ist dazu ein kostenpflichtiges Abonnement notwendig. Bei den diesjährigen French Open in Paris wird ein Gesamtpreisgeld von über 61 Millionen Euro ausgeschüttet. Die berühmte Tennisanlage und das Turnier Roland Garros tragen den Namen eines Luftfahrtpioniers, nicht eines Tennisspielers. Roland Garros war ein bekannter französischer Kampfflieger, der tragischerweise kurz vor Ende des Ersten Weltkrieges abgeschossen wurde.

Zehn Jahre nach seinem Tod, im Jahr 1928, wurde das Turnier ihm zu Ehren benannt. Alexander Zverev verlor im letzten Jahr bereits im Viertelfinale gegen Novak Djokovic. Im letzten Jahr konnte sich der Spanier in einem Match-Tie-Break im fünften Satz gegen Jannik Sinner durchsetzen. Es war mit fünf Stunden und 29 Minuten das längste French-Open-Finale der Open Era.

Bei den Frauen sicherte sich Coco Gauff den Titel im vergangenen Jahr. Die US-Amerikanerin gewann nach einem verlorenen ersten Set (6:7) mit 6:2 und 6:4 gegen die Belarussin. Nach seinem makellosen Auftaktsieg gegen Benjamin Bonzi knallt's jetzt richtig! Der Tennis-Star und Weltranglisten-Zweite Alexander Zverev trifft in der glühend heißen Pariser Arena auf Tomas Machac - und der Tscheche kommt ebenfalls im Sturm daher





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