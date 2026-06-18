Alexander Zverev trifft auf Yannick Hanfmann in Halle/Westfalen

Das Achtelfinale der Terra Wortmann Open findet am Donnerstag, 18. Juni, statt. Alexander Zverev trifft auf Yannick Hanfmann. Der French-Open-Sieger will die Terra Wortmann Open als Generalprobe für das nächste große Turnier nutzen.

In Halle/Westfalen findet ein deutsches Achtelfinale statt. Alexander Zverev trifft auf Yannick Hanfmann . Der French-Open-Sieger will die Terra Wortmann Open als Generalprobe für das nächste große Turnier nutzen.

Hanfmann setzte sich überraschend gegen Joao Fonseca durch, steht jedoch nun wieder in der Außenseiterrolle gegen Zverev. Das Match zwischen Alexander Zverev und Yannick Hanfmann wird am Donnerstag, 18. Juni, stattfinden. Das Spiel soll ungefähr gegen 15:30 Uhr beginnen.

Die genaue Startzeit hängt aber auch von den vorher stattfindenden Matches ab. Der Karlsruher Yannick Hanfmann setzte sich überraschend mit 6:2 und 6:2 gegen Joao Fonseca durch. Gegen Zverev befindet sich Hanfmann nun wieder in der Außenseiterrolle. Die Terra Wortmann Open wird im Joyn-Stream und im Free-TV übertragen.

Der Sender ist ab 15:30 Uhr mit dabei. Auch das Spiel von Alexander Zverev wird im Free-TV übertragen. Der Karlsruher Yannick Hanfmann hofft auf einen Sieg gegen den French-Open-Sieger. Er will zeigen, dass er auch gegen starke Gegner bestehen kann.

Die Fans sind gespannt, wie das Match zwischen Alexander Zverev und Yannick Hanfmann verlaufen wird





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