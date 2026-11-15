Alexander Zverev trifft bei ATP Finals 2026 auf Rafael Jodar in Turin

Alexander Zverev startet als Top-Favorit bei den ATP Finals in Turin. Am 24. November 2026 tritt er gegen Rafael Jodar an. Die Spiele laufen exklusiv bei Sky.

Alexander Zverev begibt sich zu Beginn des Jahres 2026 in das italienische Turin, um seine Dominanz im Herren- Tennis weiter zu festigen. Als einer der Top-Favoriten für den Titelgewinn bei den ATP Finals startet der Hamburger in das letzte wichtige Einzelturnier der Saison. Direkt im ersten Match der Gruppenphase stellt sich ihm am 24. November der spanische Nachwuchsstürmer Rafael Jodar. Dieses Aufeinandertreffen markiert den Startschuss für Zverevs Versuch, das Tennis -Jahr 2026 mit einem weiteren großen Triumph zu krönen.

Die Gruppenauslosung und Zverevs Chancen

Nach der Auslosung am vergangenen Donnerstag in der John-McEnroe-Gruppe trifft Alexander Zverev auf drei starke Gegner: Ben Shelton, Arthur Fils und Rafael Jodar. Die statistische Ausgangslage wirkt für den Deutschen vielversprechend, da er gegen alle drei Kontrahenten eine positive persönliche Bilanz vorweisen kann. Zuvor hatte er sich bereits gegen Jodar durchgesetzt, als die beiden bei den French Open 2026 im Viertelfinale aufeinander trafen und Zverev den Sieg davontrug. Diese historische Überlegenheit gibt ihm ein mentales优势 vor dem Start.

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Medienrechte und Sendetermine

Für deutsche Tennis-Fans bedeutet die Vorentscheidung jedoch eine Einschränkung bei der Betrachtung der Spiele. Es gibt leider keine Free-TV-Übertragung der ATP Finals. Das gilt auch für Zverevs erste Partie gegen Rafael Jodar. Die Partien werden exklusiv nur beim Pay-TV-Sender Sky gezeigt. Zudem laufen die Spiele auch beim Streaming-Dienst von Sky. Wer das Geschehen in Turin live verfolgen möchte, muss also ein entsprechendes Abo abschließen, da eine kostenlose Übertragung nicht angeboten wird.

Favoritenrolle und Motivation des Deutschen

Obwohl Alexander Zverev aktuell mit dem Spanier Carlos Alcaraz als einer der beiden Top-Favoriten gilt, ist er mit dieser Rolle gut im Reinen. Nach zwei Grand-Slam-Titeln und dem Erreichen der Weltranglistenspitze sieht er den Titelgewinn als logische Konsequenz seiner Leistung. "Das ist in Ordnung für mich. Ich bin motiviert. Ich weiß, was Sie mich gleich fragen wollen: Nein, ich glaube nicht, dass ich noch viel beweisen muss", erklärt Zverev seinen mentalen Zustand. Selbst eine überraschende Niederlage in der zweiten Runde des Paris-Masters gegen Lorenzo Musetti kann seine Einschätzung nicht erschüttern.

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Historischer Kontext der ATP Finals

Die Erinnerungen an die ATP Finals sind für Alexander Zverev überaus positiv geprägt. In den Jahren 2018 und 2021 gewann er die inoffizielle Tennis-WM. Im Jahr 2021 krönte er diesen Erfolg sogar bei der Premiere des Turniers in Turin, genau jener Stadt, in der er nun wieder antritt. Diese Erfahrung in der Arena bringt ihm einen unschätzbaren Vorsprung gegenüber den jüngeren Spielern in der Gruppe. Die Atmosphäre und das Format liegen ihm, was seine Chancen auf den Einzug ins Finale deutlich steigert.

Das Saisonfinale und Ausblick

Bevor am 24. November das Tennis-Jahr 2026 mit dem Davis-Cup-Finale in Bologna endgültig endet, wartet auf Zverev sein letztes individuelles Turnier bei den ATP Finals. Diese Bedeutung unterstreicht die Dringlichkeit jedes Matches. Nach der Gruppenphase folgen die Halbfinals und das Finale, bevor die Saison ihren großen Abschluss findet. Zverev hat das Ziel, nicht nur das Finale zu erreichen, sondern den Titel erneut nach Hause zu bringen, um sein Jahr perfekt abzurunden.