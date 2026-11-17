Alexander Zverev startet in die zweite Runde der ATP Finals in Turin gegen Ben Shelton. Bei einem Sieg wäre das Halbfinale greifbar nahe.

Alexander Zverev blickt bei den ATP Finals in Turin optimistisch auf sein zweites Gruppenspiel. Nach dem klaren 6:4 und 6:4 Sieg im Auftakt gegen den spanischen Qualifikanten Rafael Jódar steht der Deutsche nun vor einer der stärksten Hürden im Feld. Sein direkter Gegner in der zweiten Runde ist der US-Amerikaner Ben Shelton.

Historische Überlegenheit gegen Shelton

Die statistische Vorlage für das Duell ist für Zverev extrem vielversprechend. In sechs direkten Aufeinandertreffen der letzten Jahre konnte der Weltranglistenerste jedes einzelne Spiel gegen den 24-jährigen US-Star für sich entscheiden. Diese makellose Bilanz gilt als starkes Omen für das match entscheidende Spiel am Dienstag.

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Kontrast zum turbulenten Saisonverlauf

Im Vergleich zu den Aufregungen in der Vorwoche wirkt die aktuelle mentale Verfassung deutlich fokussierter. Nach monatelangen Diskussionen über die Weltrangliste und der öffentlichen Auseinandersetzung mit Boris Becker fand Zverev in Turin zur reinen Konzentration auf den Sport. Er selbst äußerte bereits nach dem ersten Spiel, dass er sich diesmal völlig anders fühle und den Moment intensiv genieße.

Shelton als formstarker Gegner

Ben Shelton ist kein Unbekannter für den Deutschen. Zverev gewann gegen ihn bereits die US Open im September. Aktuell präsentiert sich Shelton jedoch in exzellenter Verfassung. Am vergangenen Sonntag schlug er den Franzosen Arthur Fils in drei Sätzen. In Paris war er erst im Finale an Carlos Alcaraz gescheitert, was seine aktuelle Topleistung unterstreicht.

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Strategische Bedeutung für das Halbfinale

Ein Sieg gegen den US-Amerikaner hätte weitreichende Konsequenzen für den weiteren Turnierverlauf. Zverev hätte damit die Chance, das Halbfinale bereits vorzeitig zu erreichen. Dies wäre ein entscheidender taktischer Vorteil für das dritte Gruppenspiel gegen Arthur Fils und erhöht die Chancen auf den Titelgewinn. Es wäre der dritte Triumph nach 2018 und 2021.

Übertragungsmodalitäten und TV-Rechte

Für die Verfolgung der Partie müssen die Fans in Deutschland auf Bezahlfernsehen zurückgreifen. Es gibt derzeit keine Free-TV-Übertragung der ATP Finals. Das gilt ebenfalls für das Match zwischen Zverev und Shelton. Die Spiele werden exklusiv beim Pay-TV-Sender Sky ausgestrahlt.