Alexander Zverev trifft bei French Open 2026 auf Benjamin Bonzi. 3 Tennis-Spieler stehen bereits am Sonntag am Start

Das erste Match fr Alexander Zverev bei den French Open 2026 steht fest. Der Deutsche wird in der Mittagshitze gegen den Franzosen Benjamin Bonzi antreten. Der Weltranglistendritte bestreitet bei erwarteten Temperaturen von über 30 Grad auf dem Court Philippe-Chatrier das zweite Match des Tages gegen den Lokalmatadoren Benjamin Bonzi. Die Rückenprobleme, die ihn zuletzt auch zur Absage der Teilnahme in Hamburg bewogen, hat Zverev im Griff. Durch die verletzungsbedingte Absage von Carlos Alcaraz ist der Olympiasieger von Tokio an Position zwei gesetzt und geht als einer der Topfavoriten hinter Dominator Jannik Sinner ins Rennen. Auch Tamara Korpatsch (Hamburg) gegen die Spanierin Sara Sorribes Tormo und Yannick Hanfmann (Karlsruhe) gegen den Serben Hamad Medjedovic steigen bereits am Sonntag ins Turnier ein.

Das erste Match fr Alexander Zverev bei den French Open 2026 steht fest. Der Deutsche wird in der Mittagshitze gegen den Franzosen Benjamin Bonzi antreten.

Der Weltranglistendritte bestreitet bei erwarteten Temperaturen von über 30 Grad auf dem Court Philippe-Chatrier das zweite Match des Tages gegen den Lokalmatadoren Benjamin Bonzi. Überschrieben wird er, "ich freue mich immer auf Hitze, das ist kein Geheimnis", bei dem Kampf um den Sieg im ersten Grand-Slam-Titel seiner Karriere im Bois de Boulogne. Die Rückenprobleme, die ihn zuletzt auch zur Absage der Teilnahme in Hamburg bewogen, hat Zverev im Griff.

Durch die verletzungsbedingte Absage von Carlos Alcaraz ist der Olympiasieger von Tokio an Position zwei gesetzt und geht als einer der Topfavoriten hinter Dominator Jannik Sinner ins Rennen. Auch Tamara Korpatsch (Hamburg) gegen die Spanierin Sara Sorribes Tormo und Yannick Hanfmann (Karlsruhe) gegen den Serben Hamad Medjedovic steigen bereits am Sonntag ins Turnier ein





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