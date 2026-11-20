Die Tennis-WM in Turin: Weltmeister Zverev trifft im Finale auf den Russen Daniil Medvedev. Die Geschichte zwischen den Top-Playern ist spannend.

Alexander Zverev hat sich den Weg ins Finale der Tennis-Weltmeisterschaft in Turin freigespielt und wird dort am Samstagabend gegen Daniil Medvedev antreten. Das Halbfinale ist für 20.30 Uhr angesetzt und wird exklusiv im Fernsehen von Sky live übertragen. Zverev setzte sich dabei gegen den Franzosen Arthur Fils durch, während Medvedev seinen Gruppenspiel gegen den Amerikaner Frances Tiafoe mit den Sätzen 6:3 und 6:4 gewann.

Medvedev sichert sich Gruppenzweiten Platz

Durch seinen Sieg gegen Frances Tiafoe sicherte sich Daniil Medvedev den zweiten Platz in der Björn-Borg-Gruppe. Damit folgt er direkt dem Spanier Carlos Alcaraz an der Tabellenspitze. Aufgrund der Turnierstrukturen muss der Russe nun den Sieger der John-McEnroe-Gruppe herausfordern, was in diesem Fall der deutsche Weltranglistenerste Alexander Zverev ist. Die Begegnung zwischen dem Hamburger und dem Moskauer stellt somit die entscheidende Partie für den Titelgewinn dar.

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Historische Bilanz favorisiert den Russen

Die persönliche Historie zwischen den beiden Kontrahenten spricht zunächst für Daniil Medvedev. In der direkten Bilanz führt der Russe mit 14 Siegen zu 8 Niederlagen. Allerdings haben sich die beiden Akteure seit mehr als einem Jahr nicht mehr auf dem Platz getroffen. Das letzte Duell fand im Jahr 2025 während der Masters-Veranstaltung in Paris statt, welches Alexander Zverev für sich entschied. Dieser Sieg war für den Deutschen bedeutend, da es sein erster Erfolg nach einer Serie von fünf Niederlagen gegen Medvedev war.

Medvedev galt lange Zeit als der unangefochtene Herrscher in diesen Begegnungen. Er gewann unter anderem das wichtige Finale der ATP Finals im Jahr 2021. In der Gesamtbilanz bei den ATP Finals standen sich die beiden bereits fünfmal gegenüber, wobei Medvedev mit 3:2 Siegen führt. Der Russe hat sich in den vergangenen sieben bis acht Jahren als einer der konstantesten Spieler der Welt etabliert und gehört zur absoluten Tennis-Elite. Im Jahr 2022 war er sogar für 16 Wochen die Nummer 1 der Weltrangliste.

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Zverev gesundet vom alten Knöchelbruch

Eine wichtige Frage war die gesundheitliche Verfassung von Alexander Zverev. Der Weltranglistenerste plagte sich in der Partie gegen Arthur Fils mit einem schmerzenden Knöchel. Bei einem Training am Freitagabend zeigte er jedoch keine sichtbaren Einschränkungen. Zverev erklärte, dass die Verletzung, die er sich beim Halbfinal-Unfall bei den French Open 2022 gegen Rafael Nadal zugezogen hat, eine chronische Begleiterscheinung sei.

Er führte aus, dass man sich um den Zustand keine Sorgen machen müsse, da er das Problem gut manage. Die Blessur trete immer mal wieder auf und könne die Aufschlagbewegung einschränken, aber er gehe optimistisch in die finale Begegnung. Zverev hofft darauf, am Samstagabend bei 100 Prozent seiner Leistungsfähigkeit zu sein, um die Herausforderung durch den erfahrenen Russen zu bestehen.

Alcaraz trifft auf Shelton am Nachmittag

Neben der späten Partie zwischen Zverev und Medvedev findet am selben Tag noch das zweite Halbfinale statt. Dieses ist für 14.30 Uhr angesetzt und sieht den Spanier Carlos Alcaraz gegen den US-Amerikaner Ben Shelton antreten. Alcaraz steht bereits als Gruppensieger fest und hofft auf einen Finalzug. Das Turnier in Turin kulminiert somit am Abend mit dem entscheidenden Duell um den Titel des Weltmeisters im Tennis.