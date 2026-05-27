Alexander Zverev trifft erneut auf Tomas Machac in der French Open

Alexander Zverev, der bereits in der ersten Runde souverän gewannen, trifft erneut auf Tomas Machac in der French Open. Beide trafen bereits vor zwei Jahren aufeinander, als Zverev bei den Olympischen Spielen ohne Satzverlust gewann. SPORT BILD hat alle Infos vor dem Match.

Nach der souveränen ersten Runde beim zweiten Grand Slam des Jahres ist Alexander Zverev (29) ein zweites Mal gefordert. Gegen den Tschechen Tomas Machac geht es um das Weiterkommen in die dritte Runde.

Beide trafen erst einmal aufeinander - genau auf der Anlage in Roland Garros. Vor zwei Jahren gewann Zverev bei den Olympischen Spielen ohne Satzverlust. Ähnliches erhofft sich der Deutsche auch heute. SPORT BILD hat alle Infos vor dem Match.

Tennis -Fans: Die French Open laufen wie im letzten Jahr im Free-TV. Damit können Sie alle Spiele live und gratis verfolgen - auch beim kostenpflichtigen Streamingdienst Discovery+. Das gilt auch für die zweite Partie von Alexander Zverev gegen den Tschechen Machac am Mittwoch. Beide werden in der Night Session den Court Philippe Chatrier betreten.

Bedeutet: Das Spiel startet nicht vor 20.15 Uhr. Dazu gibt es einen kostenlosen Livestream über Joyn.de oder die Joyn-App. Eine weitere Möglichkeit bietet ein passendesStreaming-Anbieter. Durch die Night Session geht die deutsche Nummer eins der Pariser Hitze aus dem Weg, auch wenn die Nummer 3 der Welt vor Turnierstart erklärte: "Ich freue mich, dass es warm wird.

Jeder weiß, dass ich Hitze mag, das ist nicht neu.

" Jetzt soll erst mal die nächste Runde klargemacht werden, damit der Traum vom ersten Grand-Slam-Triumph weiterlebt





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