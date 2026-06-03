Alexander Zverev hat sich im Viertelfinale der French Open gegen Rafael Jodar durchgesetzt und trifft nun im Halbfinale auf Jakub Mensik. Die genaue Startzeit des Halbfinalspiels hängt von der Dauer der zuvor angesetzten Spiele auf dem Centre Court ab.

Alexander Zverev trifft im Halbfinale der French Open auf Jakub Mensik . Der deutsche Tennis spieler hat sich bereits im Viertelfinale gegen Rafael Jodar durchgesetzt. Das Viertelfinale fand am 2.

Juni 2026 auf dem Court Philippe-Chatrier statt. Zverev gewann das Match gegen Jodar mit 7:6 (7:3), 6:1 und 6:3. Im Halbfinale wartet nun der Tscheche Jakub Mensik auf den deutschen Tennisstar. Die genaue Startzeit des Halbfinalspiels hängt von der Dauer der zuvor angesetzten Spiele auf dem Centre Court ab.

Die French Open finden vom 18. Mai bis zum 7. Juni 2026 in Paris statt. Alexander Zverev ist an Nummer 2 gesetzt und hat sich bereits in der Vergangenheit gegen starke Konkurrenten durchgesetzt.

Rafael Jodar ist an Nummer 27 gesetzt und hat sich im Turnierverlauf gegen Aleksandar Kovacevic, James Duckworth, Alex Michelsen und Pablo Carreno Busta durchgesetzt. Gegen Carreno Busta musste Jodar nach einem Zwei-Satz-Rückstand über die vollen fünf Sätze gehen, um das Match zu gewinnen und das Viertelfinale zu erreichen. Alexander Zverev hat in seiner Profikarriere bereits 548 Siege und 232 Niederlagen aufzuweisen. Rafael Jodar hingegen hat in seiner kurzen Karriere bereits 22 Siege und 10 Niederlagen aufzuweisen.

Das Halbfinale zwischen Zverev und Mensik wird sowohl im Free-TV als auch im Livestream übertragen. Im linearen Fernsehprogramm ist der Sender Abo (ab 5,99 Euro pro Monat, Stand Juni 2026) das Sport-Add-on (zusätzlich 3 Euro pro Monat, Stand Juni 2026)





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