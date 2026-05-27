Alexander Zverev trifft in der zweiten Runde der French Open auf Tomas Machac

Nach einem klaren Sieg in Runde eins steht Alexander Zverev bei den French Open vor der nächsten Aufgabe. In der Night Session spielt er gegen den Tschechen Tomas Machac, dem er erst einmal gegenübersteht. Zverevs Ziel ist das Weiterkommen in die dritte Runde und der Traum vom ersten Grand-Slam-Triumph lebt weiter.

Nach dem souveränen Sieg in der ersten Runde der French Open steht Alexander Zverev erneut auf dem Court. In der zweiten Runde trifft er auf den Tschechen Tomas Machac .

Das Duell der beiden Spieler ist eine Premiere, denn bisher gab es erst eine Begegnung - bei den Olympischen Spielen vor zwei Jahren, bei denen Zverev ohne Satzverlust dominierte. Ähnlichen Erfolg strebt der Deutsche nun bei den French Open an. Das Spiel findet in der Night Session auf dem Centre Court Philippe Chatrier statt und wird live im Free-TV sowie über kostenlose Streams übertragen, sodass Fans es ab 20.15 Uhr verfolgen können.

Zverev, als Nummer drei der Welt, zeigte sich in seinem ersten Auftritt in Paris souverän und unbeeindruckt von den äußeren Bedingungen. Gegen Machac, der auf Sandstärke und Spielintelligenz setzt, erwartet Zverev jedoch eine schwere Herausforderung. Der Tscheche sei ein Spieler, der in guter Form exzellent agiere, so Zverev. Dennoch blickt der Deutsche selbstbewusst auf das Match und setzt auf sein eigenes Spiel.

Die Night Session hilft ihm, der intensiven Tageshitze in Paris auszuweichen, obwohl Zverev Hitze grundsätzlich schätzt. Mit einem Sieg würde er einen weiteren Schritt in Richtung seines ersten Grand-Slam-Titels machen und die gute Form der letzten Monate fortsetzen. Die Erwartungen an ihn sind hoch, doch Zverev bleibt fokussiert und vertraut seiner Erfahrung und Technik





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