Alexander Zverev triumphiert bei den French Open: Erster Grand-Slam-Titel für den Deutschen

Alexander Zverev gewinnt nach einem dramatischen Fünfsatz-Finale gegen Flavio Cobolli die French Open in Paris und sichert sich damit den ersten Grand-Slam-Titel seiner Karriere. Der 29-Jährige beendet eine 28-jährige Durststrecke für das deutsche Herrentennis und krönt seine Laufbahn mit dem wichtigsten Erfolg.

Der große Moment ist gekommen: Alexander Zverev (29) hat erstmals ein Grand-Slam-Turnier gewonnen. Im Finale der French Open in Paris besiegte der Hamburger den Italiener Flavio Cobolli (24) mit 6:1, 4:6, 6:4, 6:7, 1:6 und sicherte sich damit den bislang bedeutendsten Erfolg seiner Laufbahn.

Mit diesem Triumph komplettiert Zverev seine Sammlung an großen Titeln. Nach dem Olympiasieg 2021, zwei Weltmeisterschaften (2018 und 2021) sowie sieben Masters-Erfolgen fehlte ihm nur noch ein Grand-Slam-Sieg. Seit seinem Einstieg auf die Profi-Tour im Jahr 2013 hatte er dieses Ziel verfolgt. Der Erfolg in Paris markiert zugleich seinen 25.

ATP-Titel. Darüber hinaus beendet Zverev eine jahrzehntelange Wartezeit aus deutscher Sicht. Seit Boris Becker 1996 die Australian Open gewann, hatte kein deutscher Spieler mehr ein Grand-Slam-Turnier für sich entschieden. Auch bei den French Open gehört sein Erfolg zu den seltenen deutschen Sternstunden: Nach Gottfried von Cramm und Henner Henkel gelingt ihm als erst drittem Deutschen der Titelgewinn in Roland Garros.

Vor dem Endspiel sprach vieles für Zverev. Als Weltranglisten-Dritter verfügte er gegenüber dem auf Platz 14 geführten Cobolli über mehr Erfahrung auf höchstem Niveau. Besonders auf Sand galt er als der stärkere Spieler.

Zudem hatte er bereits mehrere Grand-Slam-Endspiele bestritten und zahlreiche lange Matches auf höchstem Niveau absolviert. Diese Vorteile waren zunächst deutlich sichtbar. Zverev dominierte die Anfangsphase, spielte druckvoll und fehlerarm und ließ seinem Gegner kaum Möglichkeiten. Bereits nach 35 Minuten stand der erste Satzgewinn fest.

Im weiteren Verlauf änderte sich das Bild jedoch. Während Cobolli mutiger wurde, schlichen sich bei Zverev ungewohnte Fehler ein. Der Italiener nutzte seine Chance konsequent, schaffte das entscheidende Break und glich die Partie mit dem Gewinn des zweiten Satzes aus. Die Antwort des Deutschen folgte im dritten Durchgang.

Er fand zu seiner Sicherheit zurück und agierte in den entscheidenden Momenten wieder präzise. Ein einziges Break reichte aus, um den Satz mit 6:4 für sich zu entscheiden und erneut die Führung zu übernehmen. Unter den Zuschauern verfolgten zahlreiche prominente Gäste das Geschehen, darunter Arsène Wenger, Éric Cantona, Lenny Kravitz und Caro Daur. Der vierte Satz entwickelte sich anschließend zu einem offenen Schlagabtausch.

Cobolli erwischte den besseren Start und nahm Zverev früh den Aufschlag ab. Danach wechselte das Momentum mehrfach. Auf den Rängen sorgte insbesondere Zverevs Großmutter Natalia Fateeva für Emotionen und unterstützte ihren Enkel lautstark. Kurz vor der Entscheidung musste Zverev wegen Beschwerden am rechten Oberschenkel behandelt werden.

Eine längere Unterbrechung blieb jedoch aus, sodass die Partie ohne medizinische Auszeit fortgesetzt werden konnte. Schließlich musste der Tiebreak über den Ausgang des Finals entscheiden. Dort musste Zverev einen seltenen Rückschlag hinnehmen und den Satzausgleich akzeptieren. Für ihn war es erst die dritte verlorene Entscheidung dieser Art bei seinen bisherigen Auftritten in Roland Garros - und das ausgerechnet im Finale.

Im fünften Satz folgte jedoch die Antwort eines Champions. Zverev übernahm sofort die Kontrolle, schaffte früh zwei Breaks und setzte sich schnell auf 4:0 ab. Während Cobolli sichtbar nachließ, spielte der Deutsche seine Erfahrung aus und ließ keinen Zweifel mehr am Ausgang der Begegnung. Nach mehr als vier Stunden verwandelte Zverev schließlich seinen ersten Matchball und sicherte sich damit den ersten Grand-Slam-Titel seiner Karriere.

Mit dem Sieg in Paris erreicht Alexander Zverev den bislang größten Höhepunkt seiner Laufbahn und trägt sich endgültig in die Geschichtsbücher des deutschen Tennis ein. Seine Familie und sein Team feierten ausgelassen auf dem Court, während die französische Tennisföderation die Trophäe überreichte. Die deutsche Tennisszene reagierte begeistert: Boris Becker twitterte: "Endlich! Herzlichen Glückwunsch, Sascha!

Ein grandioser Sieg für das deutsche Tennis.

" Auch der Deutsche Tennis Bund (DTB) lobte die Leistung: "Alexander hat sich diesen Titel durch harte Arbeit und unerschütterlichen Glauben verdient. Er ist ein Vorbild für die nächste Generation.

" Zverev selbst zeigte sich überwältigt in seiner Siegerrede: "Es ist unglaublich, diesen Pokal endlich in den Händen zu halten. Ich habe so viele Jahre dafür gearbeitet, und jetzt ist es Wirklichkeit geworden. Danke an meine Familie, mein Team und alle Fans, die mich unterstützt haben.

" Der Triumph in Roland Garros katapultiert Zverev auch in der Weltrangliste nach oben: Er rückt auf Platz zwei vor, hinter Novak Djokovic. Für die kommenden Grand-Slam-Turniere in Wimbledon und bei den US Open ist er nun einer der Top-Favoriten. Die Tenniskarriere von Alexander Zverver ist geprägt von Höhen und Tiefen - nach Verletzungen und emotionalen Rückschlägen hat er sich immer wieder zurückgekämpft. Dieser Sieg ist der Lohn für seine Beharrlichkeit und sein Talent.

Die deutschen Tennisfans können stolz sein: Endlich gibt es wieder einen deutschen Grand-Slam-Sieger. Der Titel in Paris wird als einer der größten Momente der deutschen Sportgeschichte in Erinnerung bleiben





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