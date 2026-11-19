Alexander Zverev hat mit 68,3 Millionen Euro Preisgeld Boris Beckers Gesamteinnahmen von 22,4 Millionen Euro deutlich übertroffen. Ein Blick auf die Entwicklung der Tennisgelder.

Alexander Zverev hat die historische Preisgeld-Bilanz seiner Tennis-Legende Boris Becker mit deutlichen Abstand übertroffen. Der 29-jährige Hamburger hat in seiner aktiven Laufbahn bereits 68,3 Millionen Euro an Preisgeldern eingesammelt. Dieser Betrag liegt mehr als dreimal so hoch wie die Gesamtkarriereeinnahmen von Becker, die bei 22,4 Millionen Euro liegen.

Massiver Anstieg der Tennis-Einnahmen

Dieser massive Unterschied zwischen den Generationen ist vor allem auf den wirtschaftlichen Strukturwandel im professionellen Tennissport in den letzten 15 Jahren zurückzuführen. Die Auszahlungen explodierten, getrieben durch steigende Einnahmen aus Fernsehlizenzen, Sponsoring-Verträgen und Ticketverkäufen. Besonders die Turniere der Kategorie Grand Slam sorgten hier für die stärksten Anstiege. Zverev profitiert somit von der modernen Vermarktungsstruktur, die seinen Vorgängern in den 1980er und 1990er Jahren nicht in diesem Maße zur Verfügung stand.

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Vergleich der Grand-Slam-Erfolge

Der wirtschaftliche Vorsprung zeigt sich auch im direkten Vergleich einzelner Turniersiege. Bei den US Open im September erhielten Zverev sowie die Siegerin Elena Rybakina ein Rekordpreisgeld von 4,91 Millionen Euro für den Triumph. Zum Vergleich: Boris Becker erhielt für seinen letzten Grand-Slam-Titel bei den Australian Open im Jahr 1996 nur 1,67 Millionen Euro. Selbst Tennis-Legenden der Anfangszeit wie Rod Laver sammelten in ihrer gesamten Karriere nur 1,4 Millionen Euro ein.

Platzierung in der ewigen Rangliste

Alexander Zverev belegt aktuell den vierten Platz in der ewigen Preisgeld-Rangliste des ATP-Tours. Nur die drei Spitzenreiter Novak Djokovic, Rafael Nadal und Roger Federer liegen vor ihm. Obwohl Zverev Grand-Slam-Titel nur zweimal gewinnen konnte, summieren sich die vielen kleineren Titel und die hohen Auszahlungen der jüngeren Jahre zu einem enormen Gesamtwert. Seit dem Jahr 2010 haben sich die Preisgelder im Profisport verdoppelt oder teilweise sogar verdreifacht, was Zverev helfen konnte, diese historisch hohe Position zu erreichen.

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Rekordsummen bei ATP-Finals und historischer Kontext

Die aktuellen ATP-Finals in Turin unterstreichen die neue Dimension der Einnahmen. Ein Turniersieger, der alle Gruppenspiele gewinnt, würde aktuell 4,62 Millionen Euro erhalten, was einen neuen Rekord darstellt. Zum Vergleich: Als das Turnier 1970 als Pepsi-Cola Masters in Tokio zum ersten Mal stattfand, erhielt der Sieger Stan Smith nur 13.400 Euro. Bei Beginn der Profitour im Jahr 1968 lagen die Summen noch bei wenigen Tausend Euro, wobei Männer bei Wimbledon 2.400 Euro und Frauen nur 900 Euro erhielten.

Gleichstellung und künftige Entwicklungen

Die Angleichung der Entgelte geschah schrittweise. Die US Open waren 1973 Vorreiter, nachdem Billie Jean King mit einem Boykott drohte. Andere Turniere zogen später nach, wobei Wimbledon und die French Open die Gleichstellung erst 2007 vollzogen und die Australian Open dies 2001 taten. Für das Jahr 2027 sind weitere Schritte geplant, bei denen Turniere in Rom und Cincinnati erstmals gleiche Preisgelder für beide Geschlechter auszahlen werden. Zudem verhandelten Profis über einen Anteil von 22 Prozent an den Turniereinnahmen, während aktuell 14 bis 16 Prozent ausgezahlt werden, was zu weiteren Erhöhungen in naher Zukunft führen wird.