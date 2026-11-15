Alexander Zverev und Boris Becker klären Differenzen bei Tennis-WM in Turin

Boris Becker und Alexander Zverev treffen sich bei der Tennis-WM in Turin. Die beiden deutschen Tennisgrößen nutzen das Event, um ihre öffentlichen Differenzen direkt anzusprechen und zu bereinigen.

Bei der Tennis-Weltmeisterschaft in Turin kam es zu einem direkten und bedeutsamen Treffen zwischen den beiden bekanntesten deutschen Tennisfiguren der Gegenwart und Vergangenheit. Alexander Zverev, der im ersten Gruppenspiel das Match mit 6:4 und 6:4 gegen den spanischen Konkurrenten Rafael Jodar gewann, nutzte die Gelegenheit für eine Ehrung der ehemaligen Weltranglistenersten. Bei dieser Veranstaltung im italienischen Turin suchte der Hamburger den Dialog mit Boris Becker, um die letzten öffentlichen Spannungen zwischen ihnen endgültig auszuräumen.

Persönliches Treffen beendet Medienstreit

Das Gespräch fand am Vorabend des Spiels statt und stellte ein klares Signal gegen die vorherigen verbalen Schlägereien dar. Zverev fragte Becker direkt, ob sie sich bei der Veranstaltung getroffen haben. Becker bejahte dies nicht explizit im Sinne eines offiziellen Treffens, betonte aber den Wunsch, die Differenzen zu klären. Diese Geste gilt unter Fans und Beobachtern als eine der besten Nachrichten vor Weihnachten, da sie die Brücke zwischen dem zweimaligen Grand-Slam-Sieger Becker und dem sechsmaligen Masters-Champion Zverev wiederherstellt. Beide Männer standen nun gemeinsam vor dem Hintergrund des Turniers, um alte Wunden zu heilen.

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Becker kritisiert Sprachwahl und Verhalten

Die Grundlage für die vorherigen Konflikte lagen in den regelmäßigen Kommentaren, die Becker als TV-Experte über Zverevs Leistung und Karriere abgab. In einem früheren Podcast, in dem der ehemalige Weltranglistenerste mit der Ex-Profi-Spielerin Andrea Petkovic sprach, kritisierte Becker scharf das Auftreten von Zverev. Er führte aus, dass der Olympiasieger von 2021 zwar im englischen Interview charming und witzig wirke, aber im Deutschen oft schroff und abgehackt erscheine. Becker nahm dabei Bezug auf die Reaktion von Zverevs Kindern auf dessen Aussagen, die diese eine Woche später als fehlerhaft einordnen würden.

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Zverevs scharfer Konter und Rechtfertigung

Alexander Zverev reagierte auf die Kritik von Boris Becker mit einer klar formulierten Abwehr. Er bezeichnete die Äußerungen von Becker als wenig konstruktiv und unterstellte ihm, ständig alles kommentieren zu müssen, was Zverev tut. Der Hamburger wies darauf hin, dass er politisch keine Stellung zum Krieg in der Ukraine bezieht, was er persönlich verstehe, aber akzeptiere, dass dies in der Öffentlichkeit nicht gut ankomme. Zudem sprach Becker die Gold-Kettchen an, die Zverev als Glücksbringer trägt. Zverev betonte hingegen, dass diese persönlichen Merkmale nicht zur Disputation stehen sollten.

Expertenrolle und künftige Zusammenarbeit

Trotz der vergangenen Differenzen arbeiten die beiden Männer nun wieder in engen räumlichen und beruflichen Verbünden zusammen. Ab Donnerstag ist Boris Becker wieder vor Ort in Turin tätig, wo er seine Rolle als Experte für Sky Deutschland wahrnimmt. Die Präsenz beider Tennisgrößen an diesem Ort ermöglichte es, die professionellen Pflichten von den persönlichen Meinungsverschiedenheiten zu trennen. Das Treffen markiert somit ein Ende der öffentlichen Konfrontation und legt den Grundstein für eine sachlichere Berichterstattung im weiteren Turnierverlauf.