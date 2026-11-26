Deutschland scheitert am Britenreich im Davis Cup. Alexander Zverev gewinnt zwar, doch das Doppel verliert, wodurch das Halbfinale verpasst wird.

p>Das deutsche Davis-Cup-Team hat das Viertelfinalduell gegen Großbritannien deutlich verloren und damit den Einzug ins Halbfinale der Turnierreihe verpasst. Obwohl Alexander Zverev als Weltranglistenerster seine Partie gegen Arthur Fery gewann, reichte dies nicht aus, um den verlorenen Rucksack des Teams auszubügeln. Entscheidend war die Niederlage des deutschen Doppels aus Kevin Krawietz und Tim Pütz, das gegen das britische Duo Nael Skupski und Christian Harrison chancenlos blieb. Damit endet die Hoffnung auf den ersten Titelgewinn für Deutschland seit 1993 in dieser Runde vorzeitig.

Zverev gewinnt Einzel, Doppel verliert entscheidend

Alexander Zverev erfüllte die hohen Erwartungen an seine Rolle als Nummer eins des deutschen Teams. Er gewann sein Einzel gegen Arthur Fery mit einer klaren 6:3 und 6:2 Sieg, was für Deutschland zunächst den Ausgleich zum 2:2 in der Gesamtwertung bedeutete. Seine Leistung war technisch präzise, doch er konnte nicht verhindern, dass sein Team das entscheidende Doppelspiel verlor. Das deutsche Doppel stand unter enormem Druck und scheiterte nach zwei Sätzen. Nach einem deutlichen 2:6 im ersten Satz folgte ein knapper 6:7-Tiebreak im zweiten Satz, in dem Skupski und Harrison mit 8:6 die bessere Nervenstärke bewiesen. Dieses Ergebnis war der unmittelbare Auslöser für das Ausscheiden der deutschen Mannschaft.

Also read Vor Alexander Zverev liegt eine Chance, die vielleicht nie wiederkommt

Struff unterliegt Norrie im Eröffnungsspiel

Den bitteren Auftakt lieferte Jan-Lennard Struff, der gegen den Briten Cameron Norrie den Kürzeren zog. Struff konnte sich im ersten Satz noch gut halten, verlor diesen jedoch mit 3:6. Im zweiten Satz zeigte der deutsche Routinier starke Aufschlagserfolge und gewann das Kapitel mit 6:3. Dennoch reichte dies nicht, da Norrie im entscheidenden dritten Satz mit 6:2 die Oberhand behielt. Das Ergebnis von 6:3, 3:6 und 6:2 bedeutete, dass Großbritannien bereits nach dem ersten Einzel eine 1:0-Führung in der Mannschaftswertung hatte. Struffs Niederlage war entscheidend, da sie Alexander Zverev den Druck nahm, allein den Ausgleich zu schaffen, und gleichzeitig die Briten strategisch im Vorteil positionierte.

Entscheidender Doppelkampf endet knapp

Das Match für die Briten kam im Doppelspiel mit Kevin Krawietz und Tim Pütz gegen Nael Skupski und Christian Harrison. Zu Beginn des ersten Satzes kassierten die Deutschen bereits früh ein Break beim ersten Aufschlagsspiel und konnten diesen Rückstand nicht mehr wettmachen. Das erste Kapitel endete deutlich mit 2:6 für das britische Duo, das sich als tonangebende Kraft bestätigte. Im zweiten Satz starteten Skupski und Harrison stark und gewannen das erste Spiel mit 6:2. Der Tiebreak im zweiten Satz wurde zu einer nervenzehrenden Angelegenheit. Auch wenn Krawietz und Pütz versuchten, die Spannung hochzuhalten, sicherten sich die Briten mit 8:6 den Tiebreak-Sieg. Dieser Verlust des Doppelpunktes war fatal, da Zverev zwar sein Einzel gewann, dies aber nur zum 3:3 in der Einzelbilanz führte, das Doppel aber als fünfter Punkt den Sieg sicherte.

Advertisement

Advertisement

Konsequenzen für den deutschen Tennissport

Das Scheitern markiert ein Ende für die deutsche Ambition, den Davis-Cup-Pokal nach langer Pause wieder nach Hause zu bringen. Letztes Jahr war das Team bereits im Halbfinale gegen Spanien ausgeschieden. Für Alexander Zverev bleibt die Enttäuschung, trotz seiner individuellen Stärke den Mannschaftserfolg nicht zu ermöglichen. Die Niederlage gegen Großbritannien betont die Wichtigkeit der Doppelkonkurrenz im Davis Cup, wo Einzelstärken oft durch das Doppelteam zunichte gemacht werden können. Die deutsche Tennisführung wird sich nun auf die nächsten Aufgaben konzentrieren müssen, da die Qualifikation für die Future Group nicht mehr möglich ist. Die Resonanz auf den knappen Doppelverlust zeigt, wie knapp die Grenzen zwischen Erfolg und Misserfolg in diesem Format sind.

Rückblick auf den Verlauf der Begegnung

Der gesamte Verlauf des Duells war von schnellen Wendungen geprägt. Während Zverev und Struff ihre Einzel relativ klar gestalten konnten, bot das Doppel einen dramatischen Abschluss. Die Briten zeigten sich im Doppel stabil und nutzten die Fehler der Deutschen im entscheidenden Moment. Kevin Krawietz und Tim Pütz mussten sich vorwerfen lassen, zu früh aufzugeben, nachdem sie im ersten Satz bereits früh eingebrochen waren. Die Leistung von Nael Skupski und Christian Harrison wurde als überlegen dargestellt. Für Deutschland bleibt die Erkenntnis, dass Einzelstarke Leistungen ohne solide Doppelbasis im Davis Cup nicht ausreichen, um tiefer in die Turnierreihe vorzudringen. Die deutsche Mannschaft verlässt das Turnier ohne Medaille und ohne Halbfinaleinzug.