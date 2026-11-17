Experte Prof. Brinkmann erläutert die Risiken von Blutzuckerschwankungen für Alexander Zverev bei den ATP Finals. Wie Typ-1-Diabetes die Leistung bei langen Matches beeinflusst und warum Präzision über Sieg und Niederlage entscheiden kann.

Der deutsche Tennisspieler Alexander Zverev etabliert sich bereits seit Jahren konstant in der absoluten Weltspitze des Profisports. Dies gelingt ihm trotz der chronischen Grunderkrankung Typ-1-Diabetes, die er seit seiner Kindheit begleitet. Im Hinblick auf die anstehenden ATP Finals, bei denen er auf Carlos Alcaraz treffen wird, rückt die medizinische Bewältigung seiner Erkrankung wieder in den Fokus der Öffentlichkeit. Während seine Konkurrenten die volle mentale Kapazität auf das Spiel richten können, muss Zverev zusätzlich permanent seine Blutzuckerwerte im Auge behalten, um auf höchstem Niveau konkurrieren zu können.

Medizinische Einordnung der Spitzenleistung

Prof. Dr. Christian Brinkmann, Forscher und Lehrender an der IST Hochschule in Düsseldorf sowie an der Deutschen Sporthochschule in Köln, bewertet Zverevs sportliche Erfolge als außerordentlich hoch. Aus medizinischer Sicht gibt es zwar heute viele Leistungssportler mit Typ-1-Diabetes, doch die Anforderungen an das Diabetesmanagement steigen im Spitzensport deutlich an. Bei guter Einstellung bestehen keine grundsätzlichen Nachteile für die Leistungsfähigkeit, dennoch müssen die Aufnahme von Kohlenhydraten, Insulingaben und die körperliche Belastung präzise aufeinander abgestimmt werden.

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Ein Ungleichgewicht in diesem Dreiklang kann dazu führen, dass die Leistungsfähigkeit rapide abfällt. Im Extremfall sind sogar Stoffwechselentgleisungen möglich, die akut gefährlich sein können. Daher ist es für Zverev essenziell, sowohl Unterzuckerungen als auch extrem hohe Blutzuckerwerte zu vermeiden, um seine körperliche und kognitive Form stabil zu halten.

Bewältigung extremer Matchbelastungen

Während seiner Matches muss Alexander Zverev Glukosewerte kontinuierlich im Blick behalten und entsprechende Maßnahmen ergreifen, um diese in einem abgestimmten Zielbereich zu halten. Dafür ist das notwendige Equipment permanent verfügbar, was Glukosemessgerät, Notfall-Kohlenhydrate und Insulin umfasst. Diese organisatorische Anforderung stellt eine zusätzliche Hürde dar, die für seine Konkurrenten ohne Diabetes keine Rolle spielt und ständige Aufmerksamkeit erfordert.

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Beim Tennis können die Glukosewerte sehr stark schwanken und sich in alle Richtungen entwickeln. Zahlreiche Einflussfaktoren wie die Dauer und Intensität der Muskelarbeit, Stress oder Aufregung sowie die Verfügbarkeit von Insulin im Körper spielen dabei eine große Rolle. Die Aufnahme von Kohlenhydraten wirkt ebenfalls direkt auf die Werte ein, was das Management der Erkrankung zu einer sehr herausfordernden Aufgabe macht, die situativ reagieren lässt.

Konzentration und Spielentscheidende Momente

Tennis lebt von Konzentration, Präzision und schnellen Entscheidungen auf dem Platz. Wenn die Glukosewerte nicht passen, kann die Konzentrationsfähigkeit von Zverev durchaus negativ beeinflusst sein. Es besteht die reale Möglichkeit, dass Blutzuckerschwankungen im Extremfall sogar spielentscheidend sind und damit Einfluss auf den Sieg oder die Niedernahme nehmen. Die Erkrankung kann also nicht nur die körperliche, sondern auch die mentale Leistungsfähigkeit direkt tangieren.

Alexander Zverev weiß vor einem Match nie im Voraus, ob er eine oder fünf Stunden auf dem Platz stehen wird. Dazu kommen Nervosität, Stress und Adrenalin, was die Unberechenbarkeit des Diabetesmanagements weiter erhöht. Trotz seiner vielen Erfahrung gilt für das Diabetesmanagement, dass kein Match wie das andere ist. Zverev muss daher ständig neu einschätzen, welche Maßnahmen zu welchem Zeitpunkt zu ergreifen sind, um seine Werte stabil zu halten.

Technologische Unterstützung und Zukunftsaussichten

Wenn Alexander Zverev während eines Matches unterzuckert, wird die Situation schnell kritisch. Wichtig ist es daher, möglichst vorausschauend zu handeln, um nicht in lebensbedrohliche Lagen zu geraten. Moderne Messmethoden mit kontinuierlicher Glukosemessung, auch CGM genannt, helfen dabei, Trends in der Entwicklung der Glukosewerte frühzeitig zu erkennen. Diese Technologie ist sehr hilfreich, um proaktiv gegenzusteuern, bevor es zu kritischen Unterzuckerungssituationen kommt.

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Prof. Brinkmann betont zudem, dass Erfahrung und die Beratung durch medizinisch geschultes Personal beim Umgang mit diesen Risiken helfen. Zverevs Karriere dient dabei nicht nur als sportliches Vorbild, sondern macht auch Kindern und Jugendlichen mit Typ-1-Diabetes Mut. Er beweist, dass man trotz der Erkrankung über mehrere Stunden auf höchstem Niveau bestehen kann und trotz der täglichen Herausforderungen große Titel gewinnen kann.