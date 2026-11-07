Alexander Zverev und Typ-1-Diabetes: Strategie für die Weltrangliste

Wie Tennisstar Alexander Zverev mit Typ-1-Diabetes die Nummer eins der Weltrangliste wird. Details zu Diagnose, Insulin-Management und Risiken bei Grand-Slam-Turnieren.

Der deutsche Tennisprofi Alexander Zverev hat durch seinen Finalsieg gegen Ben Shelton bei den US Open seinen Weg an die Spitze des Tennis nach oben festigen und übernimmt nun die Position der Nummer eins in der Weltrangliste. Dieser Erfolg markiert den Höhepunkt eines überragenden Jahres 2026 für den Hamburger, der beweist, dass Spitzensport auf höchstem Niveau auch mit einer chronischen Erkrankung möglich ist. Seine Erkrankung ist dabei Typ-1-Diabetes, eine Autoimmunerkrankung, die er bereits seit seinem vierten Lebensjahr hat und über die er seit August 2022 öffentlich spricht. Für Zverev ist die Erkrankung kein Hindernis, sondern ein ständiger Begleiter, den er durch Disziplin und modernes medizinisches Equipment im Zaum hält.

Der Mechanismus von Typ-1-Diabetes

Typ-1-Diabetes unterscheidet sich fundamental von der häufigeren Form Typ-2, die oft durch Bewegungsmangel und Ernährung verursacht wird. Bei Zverev greift das eigene Immunsystem die insulinproduzierenden Betazellen in der Bauchspeicheldrüse an und zerstört diese. Da der Körper dadurch kaum noch oder gar kein Insulin herstellen kann, muss das Hormon lebenslang von außen zugeführt werden, da es essentiell ist, um Zucker aus dem Blut in die Körperzellen zu transportieren und dort als Energie zu nutzen. Ohne diese externe Zufuhr würde der Blutzuckerspiegel stark ansteigen, was kurz- und langfristig schwere Gefahren für die Gesundheit bedeutet. Die Erkrankung ist zwar nicht heilbar, lässt sich aber durch regelmäßige Kontrollen und Anpassungen der Insulindosis effektiv managen.

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Diagnose und medizinisches Management

Die Diagnose für Alexander Zverev wurde im Jahr 2001 gestellt, als er vier Jahre alt war. Lange Zeit hielt er die Erkrankung privat, aus Sorge vor Vorurteilen im Profisport, ehe er den Schritt in die Öffentlichkeit ging. Im Alltag nutzt Zverev Berichten zufolge eine Insulinpumpe, jedoch verzichtet er während seiner Matches bewusst darauf. Stattdessen setzt er auf ein System zur kontinuierlichen Glukosemessung, dessen Sensor er am Körper trägt, und injiziert sich das benötigte Insulin bei Bedarf manuell mit einem Insulin-Pen. Diese Methode ermöglicht ihm eine präzise Anpassung seiner Werte, ohne dass technische Geräte im Flugmodus oder störende Kabel seinen Bewegungsablauf beeinträchtigen.

Regelwerk und Geräte in Turnieren

Als registrierter Diabetiker darf Alexander Zverev während seiner Partien sein Smartphone nutzen, um die Glukosewerte auf seinem App-Tracking zu überwachen. Der All England Club hat dem BBC Sport bestätigt, dass die Grand-Slam-Turniere eine spezifische Liste diabetischer Spieler führen, welche diese Spieler erlaubt sind, ihre Mobiltelefone zur Überwachung sowie für notwendige Insulin-Injektionen zu verwenden. Das Gerät befindet sich während des Spiels im Flugmodus, sodass keine Nachrichten eintreffen und die Konzentration des Tennisspielers nicht durch externe Störungen gefährdet wird. Diese Regelung stellt sicher, dass Zverev den Verlauf seiner Zuckerwerte präzise im Blick behält, ohne gegen die Turnierregeln zu verstoßen.

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Risiken und psychologische Aspekte

Swankungen im Zuckerspiegel können die Konzentration, Reaktionsfähigkeit, Ausdauer und Kraft eines Sportlers erheblich beeinflussen. Bei Unterzuckerungen treten oft Symptome wie Zittern, Schwäche, Verwirrtheit oder plötzliche Leistungseinbrüche auf, was Zverev bei einem Halbfinale in Halle gegen Taylor Fritz erlebte, als er bei zu niedrigem Blutzucker zu viel Insulin spritzte und daraufhin 350 Gramm Zucker zu sich nehmen musste. Zudem besteht bei Diabetikern ein erhöhtes Risiko für Dehydrierung, was insbesondere bei heißen Temperaturen, wie den French Open, problematisch werden kann. Zverev betont, dass Stress und Wettkampfsituation die Werte beeinflussen, bei stabilen Werten jedoch kein spürbarer Unterschied zu anderen Profis besteht.

Philosophie des Selbstmanagements

Alexander Zverev möchte mit seiner Haltung klarstellen, dass man mit Diabetes alles erreichen kann, trotz der Aussage als Kind, Leistungssport sei damit unmöglich. Er betont, dass Angst und das Setzen von Grenzen die größten Feinde sind und fordert, dass man kein Mitleid mit ihm haben soll. Für ihn ist die Krankheit keine Ausrede für Niederlagen, sondern er verlangt volle Verantwortung für sein Selbstmanagement. Die Kontrolle des Zuckerwerts ist für ihn ein ständiges, präsenz "zweites Spiel", das Aufmerksamkeit verlangt, aber keinen Grund darstellt, ambitionierte sportliche Ziele aufzugeben. Er zeigt, dass tägliche Disziplin und die Ablehnung von Vorurteilen Schlüssel zum Erfolg sind.