Alexander Zverev kämpft mit Knöchelschmerzen vor dem Davis-Cup-Viertelfinale gegen Großbritannien. Teamkollege Tim Pütz endet seine Karriere. Alle Infos zum Status.

Alexander Zverev steht vor einer entscheidenden Phase für die deutsche Tennisnationalmannschaft im Davis Cup. Der zweimalige Grand-Slam-Champion präsentierte sich in Turin beim Aufschlag nicht in seiner üblichen Form. Nun hat er bis Donnerstag Zeit, um seine physische Verfassung zu verbessern, bevor Deutschland ab 10 Uhr im Viertelfinale auf Großbritannien trifft.

Zverevs Knöchelprobleme und Aufschlag

Die zentrale Frage lautet, ob Alexander Zverev mit vollem Potenzial am Start sein wird. Er erklärte, dass seine Teilnahme nicht gefährdet sei, er jedoch intensive medizinische Behandlung benötige. Der Physiotherapeut Basti Arnold begleitet den Spieler bereits bei Grand-Slam-Turnieren und soll ihm zur Seite stehen.

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Der Mechanismus der Verletzung geht auf einen Unfall bei den French Open 2022 in Paris zurück. Damals knickte Alexander Zverev gegen Rafa Nadal um und riss Bänder im rechten Knöchel. Seitdem ist eine Sehne über dem Knochen leicht verschoben. Dies führt zu heftigen Schmerzen, die etwa alle zwei bis zweieinhalb Monate auftreten. Die Aufschlagbewegung ist dabei das spezifische Problem.

Alexander Zverev kann von der Grundlinie aus normal spielen, muss jedoch den Rhythmus beim Aufschlag ändern. Er muss einen kleineren Schritt machen, um die Position nicht zu verlieren. Im Finale gegen Carlos Alcaraz schoss er nur vier Asse. Gegen starke Gegner wie Alcaraz ist jede Schwächung seiner stärksten Waffe kritisch.

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Historischer Kontext und Motivation

Die Motivation im Team ist hoch, da dies die letzte Chance ist, den wichtigsten Mannschaftstitel mit der aktuellen Besetzung zu gewinnen. Tim Pütz beendet im Frühjahr 2027 seine Karriere. Der Doppel-Spezialist war zuvor bei den ATP Finals mit Kevin Krawietz im Halbfinale ausgeschieden.

Alexander Zverev betonte, dass alle Spieler in Form seien. Er hofft, dass Jan-Lennard Struff seine Form behalten hat. Die Doppel-Jungen hätten die Finals gewinnen müssen, was leider nicht geschah, sie haben aber gut gespielt. Teamchef Michael Kohlmann hat Yannick Hanfmann für das Turnier nominiert.

Ausblick auf das Viertelfinale in Bologna

In Bologna wird Alexander Zverev zunächst mehr Zeit auf der Liege des Physios verbringen als auf dem Trainingsplatz. Die Qualifikation für die Finalrunde erfolgte im September in Halle/Westfalen gegen Kroatien. Sollte Großbritannien geschlagen werden, wartet im Halbfinale am Sonnabend der Sieger aus dem Duell zwischen Spanien und Österreich.