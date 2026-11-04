Alexander Zverev verliert als Weltranglistenerster in Paris

Der neue Tennis-Weltranglistenerste Alexander Zverev unterliegt Lorenzo Musetti bei den Rolex Masters in Paris. Die erste Niederlage markiert einen bitteren Start.

Die deutsche Tennis-Nation hat einen bitteren Einstand an der absoluten Weltspitze erlebt. Alexander Zverev, der am Montag offiziell die Nummer eins der ATP-Rangliste übernahm, musste am Mittwoch beim prestigeträchtigen Rolex Masters in Paris seine erste Partie als Titelträger bejubeln lassen. Der Hamburger scheiterte im Duell gegen den Italiener Lorenzo Musetti mit den Satzergebnissen von 6:7 und 2:6. Dieser Rückschlag trifft den zweimaligen Grand-Slam-Gewinner besonders hart, da er sich gerade erst an die Spitze des internationalen Tennis etabliert hatte.

Musetti ist ein unliebsamer Gegner für Zverev

Lorenzo Musetti erweist sich erneut als einer jener wenigen Profis, gegen die Alexander Zverev eine negative Bilanz aufweist. In ihrem sechsten direkten Aufeinandertreffen feierte der 24-Jährige seinen vierten Sieg gegen den Deutschen. Diese historische Schwäche wurde bereits bei den Olympischen Spielen 2024 deutlich, wo Musetti Zverev ebenfalls in Paris aus dem Turnier warf. Für den Weltranglistenersten stellt dieser Kontrahent somit eine permanente Herausforderung dar, die sich auch in diesem wichtigen Masters-Turnier bestätigt hat.

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Erster Satz endet durch nervliche Schwäche im Tiebreak

Zu Beginn des Matches zeigten beide Spieler keine Gnade und hielten ihre Aufschläge konsequent. Da die wenigen Breakbälle jeweils pariert wurden, führte das erste Set unweigerlich in einen entscheidenden Tiebreak. Alexander Zverev baute sich dort zunächst einen komfortablen Vorsprung auf und führte bereits mit 3:0 sowie später mit 5:2. Mit eigenem Aufschlag stand er kurz vor dem Satzgewinn, als er bei 5:4 den Sack hätte zumachen müssen. Stattdessen geriet er ins Wanken und ließ dem nachfolgenden Punkt vier Punkte in Folge durch Lorenzo Musetti zu, der den ersten Satz schließlich mit 7:6 für sich entschied.

Zweiter Satz dominiert durch frühe Breaks des Außenseiters

Im zweiten Durchgang konnte sich der Weltranglistenerste nicht mehr vom ersten Satzverlust erholen. Zu Beginn des Satzes gelang Lorenzo Musetti als Außenseiter frühzeitig ein Break, um auf 2:1 in Führung zu gehen. Von diesem Moment an war der Lauf des italienischen Tennisspielers nicht mehr aufzuhalten. Zverev gab sogar ein zweites Mal seinen Aufschlag ab, was die Überraschung endgültig besiegelte. Nach insgesamt 1 Stunde und 40 Minuten Spielzeit verwandelte Musetti seinen ersten Matchball sicher zum 6:2, womit das Match beendet war.

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Vergleich mit Boris Beckers historischem Debüt

Nach Boris Becker ist Alexander Zverev erst der zweite Deutsche, der die Spitze der Tenniswelt erreicht hat. Bei seinem historischen Debüt an der Nummer-eins-Position in Brüssel gewann Becker gegen den Russen Alexander Volkov, bevor er im Halbfinale aufgeben musste. Im Gegensatz zu dieser frühen Aufgabe muss Zverev nun mit der Realität eines deutlichen Auftaktniederlagen in einem Finalturnier umgehen. Die Erwartungen an den Hamburger waren hoch, doch die Leistung gegen einen spezifischen Gegner reichte nicht für den erhofften Erfolg.

Ausblick auf weitere Turniere und Ranglistenposition

Durch diese Niederlage rutscht Alexander Zverev zwar nicht sofort aus der Top-Position, doch der psychologische Schlag ist spürbar. Die Rolle als Nummer eins bringt neuen Druck mit sich, der sich in wichtigen Momenten wie dem Tiebreak zeigte. Für Lorenzo Musetti bleibt die Serie gegen den Deutschen weiterhin bestehen, was ihm Sicherheit im direkten Vergleich gibt. Die weitere Entwicklung der deutschen Tennislandschaft wird davon abhängen, wie schnell Zverev diese erste Hürde als Weltranglistenerster verarbeitet und ob er sein Spiel gegen spezielle Gegner anpassen kann.