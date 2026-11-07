Alexander Zverev verliert Auftaktmatch als Weltranglistenerster in Paris

Alexander Zverev unterliegt Lorenzo Musetti mit 6:7 und 2:6 beim ATP-Masters in Paris. Der neue Weltranglistenerste verpasst überraschend das Achtelfinale.

Der deutsche Tennis spieler Alexander Zverev hat sein Erstrundenmatch beim ATP-Masters-Turnier in Paris überraschend gegen den Italiener Lorenzo Musetti verloren. Das Match endete mit den Sätzen 6:7 (5:7) und 2:6. Dieser Ausgang markiert einen deutlichen Dämpfer für den Hamburger, der sich vor kurzem auf Platz eins der ATP- Weltrangliste geschwungen hat. Der zweimalige Turniersieger von 2024 scheiterte damit im neunten Versuch erstmals seit 2022 an seinem Auftakt als Nummer eins der Welt.

Zverevs Frustration über neue Rolle

Alexander Zverev äußerte sich nach seinem Ausscheid hochgradig frustriert über die zusätzlichen Anforderungen seiner neuen Position. Er beschrieb, dass er in den vorangegangenen Tagen "ein bisschen genervt" gewesen sei. Für ihn sei es zwar ein Traum, Weltranglistenerster zu werden, doch das damit verbundene Erwartungsmanagement erachte er als schwierig. Er fühle sich wie der einzige Spieler in der Geschichte des Sports, der rechtfertigen müsse, warum er die Nummer eins sei. Zverev betonte, dass er diesen Platz verdient habe, auch wenn er an diesem Tag das Spiel verloren habe.

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Überraschend starker Auftritt von Musetti

Lorenzo Musetti überzeugte durch eine herausragende Leistung, die ihn als sicheren Sieger etablierte. Der Italiener, der nach einer verletzungsreichen Saison mit Platz acht in die Jahre gestartet war, hatte sich langsam zurück an die Spitze gekämpft. Musetti gab nach dem Match zu, von Zverevs Spielniveau überrascht gewesen zu sein. Er nannte Zverevs Niveau unglaublich gut, während er sein eigenes Spiel als schlecht bezeichnete. Es war Musettis vierter Sieg gegen Zverev aus insgesamt sechs Begegnungen.

Struff als letzter Deutscher im Turnier

Mit dem Ausscheiden von Alexander Zverev bleibt Jan-Lennard Struff als einziger verbliebener deutscher Profi im Hauptfeld des Turniers zurück. Struff wird in einem späteren Match am Mittwoch gegen den argentinischen Spieler Thiago Agustín Tirante antreten. Für die deutsche Tennis-Szene ist dies eine wichtige Phase, da die Erwartungshaltung an Zverev extrem hoch war. Der 29-Jährige hatte die laufende Saison darauf vorbereitet, auf dem Spitzenplatz der Weltrangliste zu beenden.

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Feier und Ehrungen vor dem Match

Kurz vor seinem Start gegen Musetti wurde Alexander Zverev in der Halle im Pariser Vorort Nanterre noch einmal besonders geehrt. Er erhielt einen Pokal und nahm Glückwünsche prominenter Kollegen in Videobotschaften entgegen. Dazu gehörten der Sandplatzexperte Rafael Nadal sowie Zverevs Vorgänger an der Spitze der Weltrangliste. Zverev bezeichnete das Gefühl, Nummer eins der Welt zu sein, als "Super-Gefühl" und "Wahnsinn". Diese Ehrung stand im starken Kontrast zu seinem späteren Ausscheiden.

Verlauf der Partie und technische Details

Lorenzo Musetti startete stark in das Match und gestaltete die Partie auf Augenhöhe. Obwohl Alexander Zverev im Tiebreak des ersten Satzes als sicherer Sieger aussah, drehte der Italiener das Spiel durch fünf Punkte in Folge um. Dies brachte Musetti mit 1:0 in den Sätzen in Führung. Im zweiten Durchgang nutzte der Außenseiter ein schnelles Break, um den Sieg einzufahren. Zverev, der mit dem deutschen Team Ende November den Davis Cup gewinnen möchte, konnte den Wirkungstreffer nicht kompensieren.