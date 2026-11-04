Alexander Zverev verliert gegen Musetti nach Tiebreak-Krimi

Alexander Zverev unterliegt dem Italiener Musetti mit 6:7 und 2:6 und startet danach als Nummer 1 in Richtung ATP Finals in Turin ab 15. November.

Alexander Zverev hat seine Auftaktpartie gegen den Italiener Musetti verloren und dabei eine klare Führung im ersten Satz verspielt. Der Leimener unterlag dem Außenseiter mit 6:7 und 2:6, nachdem Musetti nach 1:40 Stunden seinen ersten Matchball zum 6:2 verwandelte. Für den zweimaligen Grand-Slam-Gewinner ist der Italiener ein unliebsamer Gegner, gegen den er im Vergleich eine negative Bilanz aufweist.

Die Partie begann so, wie viele Beobachter es erwartet hatten: Beide Profis ließen zunächst kaum etwas zu. Die wenigen Breakbälle konnte der jeweilige Aufschläger abwehren, sodass der erste Satz in den Tiebreak ging. Dort führte Zverev bereits mit 3:0 und 5:2, hätte beim Stand von 5:4 bei eigenem Aufschlag spätestens den Satz entscheiden müssen. Stattdessen gelangen der Nummer 24 der Welt nach dem Rückstand von 2:5 fünf Punkte in Folge, sodass sich Musetti den ersten Satz mit 7:6 sicherte.

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Break zu Beginn entscheidet den zweiten Satz

Im zweiten Durchgang sicherte sich Musetti bereits beim Stand von 2:1 ein frühes Break und brachte damit die Partie auf seine Seite. Zverev konnte sich von diesem Rückschlag nicht mehr erholen und musste im weiteren Verlauf sogar ein zweites Mal seinen Aufschlag abgeben. Damit war die Überraschung nicht mehr abzuwenden, und der Italiener beendete die Begegnung mit 6:2.

Die Niederlage ist für Zverev besonders schmerzhaft, weil er im ersten Satz die Kontrolle über den Ablauf hatte. Mehrere Chancen, die Partie früh zu beenden, blieben ungenutzt, bis der Außenseiter mit fünf gewonnenen Punkten in Folge die Wende einleitete.

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Zverev als zweite deutsche Nummer 1 unter Druck

Alexander Zverev ist nach Boris Becker (58) erst die zweite deutsche Nummer 1 der Tennisgeschichte. Diese Position bringt besondere Erwartungen mit sich, die in dieser Partie spürbar wurden. Becker hatte seinen ersten Sieg als Spitzenreiter der Weltrangliste in Brüssel gegen den Russen Alexander Volkov (†52) gefeiert, ehe er im Halbfinale aufgeben musste.

Die Bilanz gegen Musetti ist für Zverev ebenfalls ein Thema. Es war das sechste Duell der beiden Profis, und die Niederlage war die vierte des zweimaligen Weltmeisters in dieser Serie. Bereits bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris hatte Musetti den Deutschen aus dem Turnier geworfen, ebenfalls in der französischen Hauptstadt.

ATP Finals in Turin ab 15. November

Alexander Zverev setzt seine Saison am 15. November bei den ATP Finals in Turin fort. Das Turnier, das als Tennis-WM gilt, bildet den nächsten konkreten Termin im Kalender des Leimeners.

Im vergangenen Jahr war Zverev bei den ATP Finals bereits in der Vorrunde ausgeschieden. Nun geht er als Nummer 1 der Weltrangliste ins Turnier und ist damit der Favorit. Die Niederlage gegen Musetti zeigt, wie eng es im Feld zugeht, und wird ihm in Turin als Erinnerung dienen, dass die Führung in einem Satz nicht reicht, um eine Partie sicher zu entscheiden.