Alexander Zverev verliert gegen Taylor Fritz im Halbfinale des Halle-Tennisturniers

Alexander Zverev hat im Halbfinale des Halle-Tennisturniers gegen den Amerikaner Taylor Fritz 7:6, 4:6, 5:7 verloren. Die Partie war von extremer Hitze geprägt, bei der Temperaturen um die 35 Grad auf dem Centre Court.

Alexander Zverev hat im Halbfinale des Halle-Tennisturnier s gegen den Amerikaner Taylor Fritz 7:6, 4:6, 5:7 verloren. Die Partie war von extremer Hitze geprägt, bei der Temperaturen um die 35 Grad auf dem Centre Court.

Zverev war körperlich angeschlagen und musste mehrmals aufgrund der Hitze Pause machen. Trotzdem gewann er den ersten Satz 7:6, bevor er den zweiten Satz 4:6 und den dritten Satz 5:7 verlor. Für Zverev ist es die siebte Niederlage in Serie gegen Fritz, der nun ins Finale des Turniers einzog. Die Partie war auch von der Unterstützung durch Zverevs Oma Natalia Fateeva geprägt, die auf dem Platz saß und ihre Enkelin Sophia Thomalla mit einem Mini-Ventilator erfrischte.

Die Hitze war so extrem, dass Zverev sich mehrmals auf den Knien abstützte und sich auf die Bank setzte, um sich abzukühlen. Nach der Pause war der Court vollständig im Schatten, was den Spielern half, sich abzukühlen. Zverevs Freundin Sophia Thomalla und seine Oma Natalia Fateeva waren während der Partie auf dem Platz, um ihn zu unterstützen. Der letzte Sieg von Zverev gegen Fritz datiert vom Masters in Rom 2024.

In Halle/Westfalen ist es für ihn das vierte Halbfinal-Aus in Folge und die erste Niederlage nach zehn Siegen auf der Tour. Ab 29. Juni geht's in den nächsten Turnieren weiter





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