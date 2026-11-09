Alexander Zverev verteidigt Weltranglisten-Nummer-eins-Status vor ATP Finals 2026

Alexander Zverev spricht über seine Rolle als Nummer eins, Kritik an seinen Verletzungspausen und die Favoritenrolle bei den ATP Finals 2026 in Turin.

Alexander Zverev hat sich als Nummer eins der Weltrangliste für die kommenden großen Turniere positioniert. Die ATP Finals und der Davis Cup stehen bevor, wobei Zverev am Sonntag in Turin antritt. Vor diesen entscheidenden Saisonhöhepunkten erklärt er seine Haltung zur Kritik am aktuellen Status und die Bedeutung der Konstant.

Alexander Zverev als Favorit bei den ATP Finals 2026 in Turin

Alexander Zverev tritt ab Sonntag zum dritten Mal nach 2018 und 2021 bei den ATP Finals an, um gegen die besten acht Spieler des Jahres zu gewinnen. Das Viertelfinale ist am 26. November angesetzt, und der gebürtige Hamburger übernimmt dabei gerne die Favoritenrolle. Im Interview mit dem "Corriere della Sera" betonte Zverev, dass er motiviert ist und kein Bedürfnis sieht, seine Legation noch weiter zu beweisen.

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Kritik an Verletzungspausen und Antwort auf Experten

Nicht wenige Beobachter und Experten kritisieren den aktuellen Status von Alexander Zverev als Nummer eins, da sie auf monatelange Verletzungspausen verweisen. Zverev wehrt sich gegen diese Argumentation und erklärt, dass er gegen jeden antreten und versuchen kann, ihn zu schlagen. Er führt aus, dass er nichts dafür kann, wenn Jannik Sinner in Paris einen Hitzeschlag erlitt oder Carlos Alcaraz in Flushing gegen Shelton verlor.

Die gesamte Arbeit im Fitnessstudio, das Training auf dem Platz und die Saisonvorbereitung sind darauf ausgelegt, dass man den Strapazen der Tour standhält, ohne sich zu verletzen. Zverev betont, dass genau dies Tennis ist und betont, dass es eine elf von zwölf Monaten in Form zu bleiben gilt. Keine andere Sportart hat eine so lange Saison, was die Anforderungen an die physische Kondition zusätzlich erhöht.

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Über Jannik Sinner und die deutsche Tennis-Nachfolge

Alexander Zverev spricht mit Anerkennung über den Italiener Jannik Sinner, der in Turin wegen einer Knieverletzung fehlen wird. Zverev erklärt, dass Jannik Sinner aus vielen guten Gründen ein Champion ist und verstanden hat, eine Pause einzulegen. Er glaubt nicht, dass es lange dauern wird, bis Jannik Sinner wieder zu den besten Spielern der Welt gehört, da man schließlich nicht einfach verlernt, wie es geht.

Auch die Kritik von Boris Becker, der sich einst als Zverev-Trainer ins Gespräch gebracht hatte, nimmt Alexander Zverev versöhnlich. Er verdeutlicht seine neue Rolle im deutschen Tennis, indem er darauf hinweist, dass Boris Becker und Steffi Graf die Deutschen in den Achtziger- und Neunzigerjahren verwöhnt hätten. Jetzt sei Zverev an der Reihe, und die Nummer eins zu sein, mache einen zu einer Art Leuchtturm für das eigene Land.

Erleichterung über Grand-Slam-Sieg und Karriereplanung 2026

Der erste Grand-Slam-Sieg im Sommer war für Alexander Zverev ein Gefühl der Erleichterung, da er sein ganzes Leben darauf hingearbeitet habe. Die Nummer eins der Weltrangliste zu sein, fühle sich jedoch völlig anders an, da es bedeutet, dass er in diesem Jahr der konstanteste Spieler war. Seine Leistung sei über die Monate und Saisons hinweg endlich stabil geworden.

Alexander Zverev möchte noch mindestens 20 Jahre spielen und plant auch danach, zum Schläger zu greifen. Für die weitere Zukunft soll Padel auf dem Programm stehen, um die Leidenschaft für den Ballspiel-Sport aufrechtzuerhalten. Die Karriere des Hamburger Tenisstars wird also noch lange andauern, wobei er sich auf die nächsten großen Finals freut.