Alexander Zverev rechtfertigt seine Nummer-1-Position mit der stärksten Saison im Tennis. Trotz Verletzungen und Debatten bleibt er fokussiert auf das Davis-Cup-Viertelfinale gegen Großbritannien.

Alexander Zverev blickt nach einem herausragenden Jahr voller Triumph und Kontroversen gelassen auf die Zukunft. Der Weltranglistenerste und aktuelle Nummer-1 der ATP hat sich trotz anhaltender Debatten um seine Legitimität auf dem Thron stabil verhalten. Sein Fokus liegt nun vollständig auf der anstehenden Davis-Cup -Endrunde, bei der er Deutschland zum ersten Sieg seit 33 Jahren führen will.

Zverev rechtfertigt Nummer-1-Status mit Mentalstärke

Alexander Zverev hält fest, dass er in dieser Saison die beste Saison aller Spieler absolviert habe. Diese Aussage trifft auf Widerstand, da Kritiker betonen, dass er vor allem profitiert habe, als seine großen Rivalen monatelang ausfielen. Gegen Carlos Alcaraz und Jannik Sinner verzeichnete der Hamburger in der laufenden Saison null Siege aus insgesamt sieben Finals. Bei seinen beiden Grand-Slam-Titeln in Paris und New York waren die Konkurrenten entweder verletzt, nicht am Start oder nicht in ihrer besten Form.

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Dennoch lässt sich Alexander Zverev von externen Meinungen nicht beeindrucken. Er bezeichnet das vergangene Jahr als eines der mental stärksten, die das Tennis je gesehen hat. Er verweist darauf, wie schwer es sei, bei sich zu bleiben, wenn Jannik Sinner in Paris und Carlos Alcaraz bei den US Open gewinnen. Diese Stabilität habe er sich selbst anrechnen lassen und sie sei der Kern seiner aktuellen Positionierung in der Weltrangliste.

Schwere Verletzung belastet Finale und Vorbereitung

Ein zentrales Thema bleibt die chronische Fußverletzung, die seit der schweren Verletzung im Jahr 2022 zurückkehrt. Im Finale der ATP-Finals in Turin gab Alexander Zverev zu, große Schmerzen im Sprunggelenk verspürt zu haben. Diese Einschränkung wirkte sich direkt auf seinen Aufschlag aus, der bis dahin nahezu perfekt funktionierte und seine stärkste Waffe war. Carlos Alcaraz nutzte dies im ersten Satz aus, brach dreimal und sicherte sich so den Sieg für seinen ersten inoffiziellen WM-Titel.

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Dennoch lobte Boris Becker die Einstellung von Alexander Zverev im Finale. Der Tennisexperte beschrieb das Comeback im Spielverlauf als Machtdemonstration und hervorgehobene Gegenwehr. Becker betonte, dass Zverev in den Hundekampf gegangen sei und sein Herz auf den Platz gelegt habe. Diese mentale Härte zeigt, dass das Handicap zwar vorhanden ist, aber nicht die gesamte Spielstruktur zusammenbrechen lässt.

Vorbereitung auf Davis-Cup-Viertelfinale gegen Großbritannien

Alexander Zverev plant eine Teilnahme am Davis-Cup-Viertelfinale gegen Großbritannien, das am Donnerstag beginnt. Er steht vor der Aufgabe, die deutsche Mannschaft zu ihrem ersten Triumph in diesem prestigeträchtigen Nationen-Wettbewerb zu führen. Allerdings ist die körperliche Verfassung nicht unproblematisch. Er gibt zu, dass er sehr viel Behandlung benötigen wird, um spielfähig zu bleiben.

Die Strapazen des Jahres und die fortbestehenden Gesundheitsprobleme führen zu der Einschätzung, dass er bis zum Ende seiner Karriere mit diesen Beschwerden leben muss. Trotz dieser Perspektive ist der deutsche Star entschlossen, die Chance auf den Davis-Cup-Titel wahrzunehmen. Es bleibt abzuwarten, wie sein Körper auf die intensive Belastung der nahenden Spiele reagiert.

Historischer Kontext und Duell mit Carlos Alcaraz

Der historische Hintergrund der aktuellen Situation unterstreicht die Bedeutung der anstehenden Aufgaben. Carlos Alcaraz hat als erst vierter Spieler in der Geschichte die Vier Grand-Slam-Titel und die ATP-Finals gewonnen. Zu den anderen drei, die diese Leistung vollbrachten, zählen die Tennis-Idole Andre Agassi, Roger Federer und Novak Djokovic. Diese Vergleichbarkeit setzt die Leistung von Alexander Zverev in einen besonderen Rahmen.

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Ein potenzielles Duell mit Carlos Alcaraz im Halbfinale des Davis-Cups wäre die letzte Chance, um im Jahr 2026 zu beweisen, dass er seine großen Rivalen auf dem Platz schlagen kann. Bei der Siegerehrung in Turin scherzte Alexander Zverev in Richtung des Spaniers, dass dessen Karrierebeendigung völlig in Ordnung wäre. Diese Worte spiegeln die intensive Rivalität wider, die die aktuelle Ära im Herrentennis prägt und die kommenden Partien entscheidend beeinflussen wird.