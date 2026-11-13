Alexander Zverev vor den ATP Finals in Turin: Kampf um den Titel und Kritik

Alexander Zverev startet am Sonntag bei den ATP Finals in Turin gegen Rafael Jodar und will mit dem Titel seine Kritiker zum Verstummen bringen.

Alexander Zverev ist derzeit auf mehreren Bühnen gefragt. Der 29-Jährige wird beim Prominenten-Special der RTL-Quizshow 'Wer wird Millionär?' am kommenden Donnerstag zu sehen sein, allerdings nicht als Kandidat. Er wird für seine Freundin Sophia Thomalla zugeschaltet.

Die Sendung wurde im September aufgezeichnet, kurz nachdem Zverev den US Open Titel gewonnen hatte. Moderator Günther Jauch fragte ihn damals, ob er nach dem Triumph noch schlafen könne. Zverev antwortete lächelnd: 'Ich glaube, Herr Jauch, Sie kennen die Antwort auf diese Frage.'

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Zverev kämpft bei den ATP Finals in Turin um den Titel

Alexander Zverev tritt ab Sonntag bei den ATP Finals in Turin an, dem Saisonabschluss der acht besten Spieler des Jahres. Das Turnier gilt als inoffizielle Weltmeisterschaft im Tennis.

Zverev will in der Inalpi Arena sein Erfolgsjahr krönen. Er hat in dieser Saison die Grand-Slam-Siege in New York und Paris errungen und die Nummer eins der Weltrangliste erobert. Bereits 2018 und 2021 hatte er in Turin den ATP-Titel gewonnen.

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Nach seinem frühen Aus beim Masters in Paris hatte Zverev sich über die Debatte um seine Leistungen beklagt. Für ihn selbst sei klar, dass er es verdient habe, dort zu stehen, wo er heute steht.

Kritiker sehen Zverev durch fehlende Rivalen begünstigt

Kritiker argumentieren, dass Alexander Zverev vor allem vom monatelangen Fehlen seiner Rivalen Jannik Sinner und Carlos Alcaraz profitiert habe. Diese Sicht stützt sich auch auf seine Bilanz.

Seine negative Bilanz gegen Top-Ten-Spieler spielt den Kritikern in die Karten. Um in Turin den Titel zu holen, muss Zverev reichlich Top-Ten-Spieler schlagen. Dazu könnte auch Carlos Alcaraz gehören, der bei Experten und Wettanbietern als Topfavorit gilt.

Zverev zeigt sich davon unbeeindruckt. Gegenüber der Zeitung 'Corriere dello Sport' sagte er: 'Ich bin motiviert'. Druck, es anderen beweisen zu müssen, verspüre er angeblich nicht. Er erklärte: 'Nein, ich glaube nicht, dass ich noch viel zu beweisen habe.'

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Becker-Debatte und Auftakt gegen Rafael Jodar

Zum Auftakt trifft Alexander Zverev am Sonntagnachmittag um 14 Uhr auf den spanischen Turnier-Debütanten Rafael Jodar, die Partie wird bei Sky übertragen. Weitere Gruppengegner sind der Franzose Arthur Fils und der US-Amerikaner Ben Shelton, den Zverev im Finale der US Open bezwungen hatte.

Boris Becker hatte zuletzt gesagt, dass das fehlende Sympathiegefühl in Deutschland auch mit dem zuweilen 'nicht gerade freundlichen' Verhalten Zverevs gegenüber deutschen Journalisten zusammenhängen könnte. Zverev konterte scharf: 'Ich glaube, dass er wie immer relativ viel Blödsinn erzählt.'

Becker, dreimaliger Wimbledon-Gewinner und sechsmaliger Grand-Slam-Turniersieger, bezeichnete sich dagegen als Zverevs 'größter Fan'. Er zweifelt nicht daran, dass Zverev als Weltranglistenerster das Tennisjahr beenden wird. Zverev habe sich die Position im wahrsten Sinne des Wortes erarbeitet und 'über den Kampf zum Spiel gefunden'.