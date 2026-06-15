Alexander Zverev vor erstem Match nach French-Open-Sieg in Halle: mögliches Rematch mit Cobolli

Nach seinem Triumph bei den French Open bestreitet Alexander Zverev beim Rasenturnier in Halle sein erstes Spiel. In der ersten Runde erwartet ihn der Tscheche Vit Kopriva. Sollte Zverev weit kommen, könnte es erneut gegen den Italiener Flavio Cobolli gehen, den er im Pariser Finale bezwang. Zverev spricht über die Begegnung mit Cobolli und seine Ziele für das Turnier in Westfalen.

Alexander Zverev steht kurz vor seinem ersten Match seit seinem Erfolg bei den French Open . Beim ATP-Turnier in Halle /Westfalen trifft er in der ersten Runde am 16.

Juni auf den Tschechen Vit Kopriva, der auf Rang 64 der Weltrangliste steht und als klarer Außenseiter gilt. Besonders brisant ist die Perspektive, dass Zverev im Laufe des Turniers erneut auf Flavio Cobolli treffen könnte, den er im Finale der French Open in einem packenden Fünfsatzmatch besiegt hatte. Zverev berichtet, dass beide bereits miteinander gesprochen haben und Cobolli die Woche trotz der Finalniederlage als positiven Erfolg verbucht habe. Der Turnierzeitraum in Halle dauert vom 29.

Juni bis 12. Juli und bietet Zverev die Gelegenheit, sein neu gewonnenes Selbstvertrauen aus Paris zu nutzen. Gleichzeitig deutet er an, dass die Wimbledon-Erfolge in der Vergangenheit für ihn nicht zufriedenstellend waren, da er bei neun Teilnahmen nie über das Achtelfinale hinauskam. Mit der nowigen Vorbereitung auf Halle betont er, dass er sich voll und ganz auf dieses Turnier konzentrieren und gemeinsam mit dem Publikum besondere Momente feiern möchte.

Auftritt und Leistung in Halle werden als wichtiger Schritt für die weitere Saison gesehen, insbesondere im Hinblick auf die anstehenden Grand-Slam-Turniere





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