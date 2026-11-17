Alexander Zverev trifft bei den ATP-Finals in Turin am 17. November auf Ben Shelton. Alle Details zum Spielort, Uhrzeit und kostenpflichtigen Streaming-Optionen.

Am 17. November 2024 stehen Alexander Zverev und Ben Shelton im Fokus der Tennis-Welt, wenn sie in der Gruppe bei den ATP-Finals in Turin aufeinandertreffen. Das Duell in der Inalpi-Arena ist der Höhepunkt eines intensiven Gruppenspiels, in dem beide Spieler bereits ihre ersten Punkte gesammelt haben. Zverev beginnt das Match um 20:30 Uhr mit dem Ziel, seine traumhafte Saison gegen einen formstarken US-Amerikaner abzurunden.

Spannung in der Gruppe der Nummer Eins

Alexander Zverev startet als Nummer eins der Weltrangliste direkt mit voller Kraft in die Endrunde. Sein erster Gegner am ersten Turniertag war Rafael Jodar aus Spanien, dem der Deutsche deutlich mit 6:4 und 6:4 in zwei Sätzen die Daumen drücken konnte. Dies gibt dem 29-Jährigen wichtige Selbstsicherheit für die folgenden Partien. Im selben Zeitfenster setzte sich auch der Amerikaner Ben Shelton gegen den Franzosen Arthur Fils durch. Shelton zeigte dabei Nervenstärke und gewann nach einem engen Verlauf mit 6:2, 3:6 und 6:3.

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Ziele und Strategien der Konkurrenten

Für Alexander Zverev ist das Ergebnis gegen Ben Shelton von besonderer psychologischer Bedeutung. Der deutsche Top-Spieler möchte den letzten Makel aus einer ansonsten perfekten Spielzeit tilgen. Besonders das vergangene Final gegen Carlos Alcaraz liegt ihm noch nach. Ein Sieg über Shelton würde nicht nur Punkte in der Tabelle sichern, sondern auch das Momentum für die K.-o.-Runde stärken. Der US-Star Shelton hingegen nutzt die Bühne, um gegen einen der stärksten Spieler des Jahrs zu beweisen, dass er zu den absoluten Top-8 der Welt gehört.

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Streaming-Infos und Paywall-Struktur

Internationale Tennis-Fans suchen aktuell nach Möglichkeiten, das Duell zu verfolgen. Es ist jedoch wichtig zu wissen, dass das Match nicht im Free-TV ausgestrahlt wird. Die exklusiven Rundfunkrechte liegen ausschließlich bei Sky. Fans müssen ein kostenpflichtiges Abo bei Sky Sport abschließen, um die Live-Übertragung in hoher Qualität zu genießen. Eine kostenlose Ausstrahlung auf öffentlich-rechtlichen Sendern ist für dieses Turnier nicht vorgesehen.

Verfügbarkeit auf digitalen Plattformen

Neben dem klassischen TV-Paket bieten auch digitale Dienste Zugang zum Geschehen. Das Streaming über SkyGo oder WOWTV ist ebenfalls die einzige legale Möglichkeit, das Spiel online zu verfolgen. Beide Optionen erfordern ein zahlungspflichtiges Abonnement. Es gibt keinen kostenlosen Livestream, der ohne Registrierung oder Gebühren verfügbar wäre. Wer also auf der Inalpi-Arena in Turin dabei sein möchte, muss im Vorfeld die entsprechenden digitalen Zugänge einrichten.