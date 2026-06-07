Alexander Zverev vs. Flavio Cobolli heute live: Live-Ticker, Livestream und Übertragung im Free-TV

Nach der Absage von Carlos Alcaraz, dem Aus von Dominator Jannik Sinner und dem weiteren großenlíbensterben, ist der Deutsche Alexander Zverev der klare Top-Kandidat auf den Titel bei den French Open 2023. Sieh das Finale im Live-Ticker, Livestream und im frei empfangbaren Fernsehen bei Eurosport im Free-TV

Der Traum vom Titel bei den French Open lebt für Alexander Zverev , nachdem er im Halbfinale gegen Jakub Mensik mit einem Sieg die Chance verpasst hat, sich für das erste Grand Slam seiner Karriere zu qualifizieren.

Im Finale wartet er nun auf den Italiener Flavio Cobolli. So verfolgt ihr das Match im Free-TV, Joyn-Livestream und Liveticker. Nach der Absage von Carlos Alcaraz, dem Aus von Dominator Jannik Sinner und dem weiteren großen Favoritensterben, ist der Deutsche der klare Top-Kandidat auf den Titel bei den French Open 2023. Im Viertelfinale wartete Zverev auf den gebürtigen Hamburger mit dem erst 19-jährigen Rafael Jodar eine gefährliche Aufgabe, doch sie löste Zverev souverän in drei Sätzen.

Auch im Halbfinale der French Open konnte sich der Deutsche gegen den Tschechen Jakub Mensik durchsetzen. Jetzt ist Zverev nur noch einen Sieg von dem ersten Grand Slam seiner Karriere entfernt. Im Finale muss er hierfür den Italiener Flavio Cobolli schlagen. Das Finale zwischen Alexander Zverev und Flavio Cobolli ist am 7.

Juni für ca. 15:00 Uhr angesetzt. Das Match wird live bei Eurosport übertragen. Alexander Zverev vs. Flavio Cobolli heute live: Wo gibt es einen kostenlosen Livestream zu den French Open 2023? Alle Matches, die im Free-TV bei Eurosport laufen, könnt ihr auch im kostenfreien Livestream auf Joyn schauen.

Ob ihr die Ergebnisse und das Turniergeschehen auf den sozialen Plattformen von Eurosport auch live sehen könnt, erfahrt ihr hier. ,





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