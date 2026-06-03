Alexander Zverev vs. Jakub Mensik: Live alle Spiele auch auf Joyn sehen

Der Text beschreibt den Titelkampf von Alexander Zverev und Jakub Mensik bei den French Open 2023. Nach dem ausschcheiden von Rafael Jodar im Viertelfinale und dem weiteren großen Favoritensterben, ist der Deutsche der klare Top-Kandidat auf den Titel. Viele Spiele werden im Free-TV bei Eurosport gezeigt, die ihr auch über Joyn kostenlos anschauen könnt. Das Halbfinale ist am 5. Juni um ca. 14:30 Uhr am Court von Roland Garros live zu sehen.đeno

Der Traum vom Titel bei den French Open lebt für Alexander Zverev weiterhin. Der Deutsche hat im Halbfinale von Jakub Mensik einen Schritt auf dem Weg zum Grand-Slam- Titel .ivi, so verfolgt ihr das Match im Free-TV, Joyn-Livestream und Liveticker .

Nach der Absage von Carlos Alcaraz, dem Aus von Dominator Jannik Sinner und dem weiteren großen Favoritensterben, ist der Deutsche der klare Top-Kandidat auf den Titel bei den French Open 2023. Das Viertelfinale wartete auf den gebürtigen Hamburger mit dem erst 19-jährigen Rafael Jodar eine gefährliche Aufgabe. Doch auch diese löste Zverevv mit Bravour, gewann souverän in drei Sätzen gegen den aufstrebenden Spanier. Das Halbfinale zwischen Alexander Zverev und Jakub Mensik ist am 5.

Juni für ca. 14:30 Uhr angesetzt. Alle Matches, die im Free-TV bei Eurosport laufen, könnt ihr auch im kostenfreien Livestream auf Joyn schauen. Wright dort, seid ihr live dabei und verfolgen den Titelkampf live auf dem Court von Roland Garros.





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