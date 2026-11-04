Alexander Zverev widerspricht Boris Becker zu Kritik an seiner Popularität

Alexander Zverev entkräftet Vorwürfe von Boris Becker bezüglich seiner Medienpräsenz und politischen Haltung. Der Tennisprofi verteidigt sein Auftreten vor der ATP Finals.

Alexander Zverev hat die scharfen Kritiken von Boris Becker zurückgewiesen, der den deutschen Tennisspieler für seine mangelnde Beliebtheit bei Zuschauern verantwortlich gemacht hatte. Becker hatte in einem Interview mit dem Spiegel Gründe wie die russische Herkunft der Eltern, das Tragen von Goldketten und eine als schroff empfundene Kommunikation auf Deutsch angeführt. Zverev reagierte darauf mit einer klaren Positionierung und nannte die Aussagen seines ehemaligen Trainers teilweise unbegründet.

Widerspruch zu Zuschauerstimmen und Medienbild

Zur Behauptung von Becker, die Fans hätten in allen drei Grand-Slam-Finals dieses Jahres gegen ihn gestimmt, lieferte Zverev konkrete Gegenargumente. Er wies darauf hin, dass sich die Stimmungslage in den jeweiligen Städten deutlich unterschieden habe. In Paris habe er geschätzt, dass siebzig Prozent der Zuschauer hinter ihm standen. Beim Finale in Wimbledon gegen Jannik Sinner habe sich die Lage ausgeglichen gefühlt, wobei er von einer fünfundfünfzig-prozentigen Unterstützung ausging.

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Bezüglich des Finalspiels in New York gegen Ben Shelton erklärte Zverev, es sei normal, dass das Stadion gegen einen ausländischen Spieler ist. Er betonte, dass dies nicht spezifisch auf seine Person zutrifft, sondern eine generelle Reaktion des Publikums darstellt. Die Interpretation von Becker, das gesamte Umfeld wäre gegen ihn, stuft der Olympiasieger von zweiundzwanzig als komisch ein und weist diese pauschale Verurteilung zurück.

Positionierung zur politischen Schweigepflicht

Einen weiteren Streitpunkt bildete die Erwartungshaltung, sich politisch zum Krieg in der Ukraine äußern zu müssen. Zverev erklärte, dass er zwar eine klare eigene Meinung zu diesem Thema habe, jedoch nie jemanden danach gefragt habe. Er lehnt es kategorisch ab, über soziale Medien wie Instagram politische Kommentare abzugeben, da dies nicht seinem Stil entspreche. Diese Haltung habe er noch nie eingenommen und werde dies auch in Zukunft nicht ändern.

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Der Profi verwies darauf, dass seine Eltern aus Russland stammen und er oft Russisch mit seiner Box spricht. Er versteht die persönliche Entscheidung Beckers, diese Situation nachzuvollziehen, kritisiert aber gleichzeitig die öffentliche Art der Kommentierung. Zverev fühlt sich durch die Forderung nach öffentlichen Stellungnahmen in seiner persönlichen Freiheit eingeschränkt und sieht darin keinen Grund für negative Bewertungen seiner sportlichen Leistung.

Kritik am Auftreten und Schmuck

Auch die Anmerkungen von Becker zu seinem äußeren Erscheinungsbild und seiner Sprachwahl nahm Zverev zum Anlass für eine Erwiderung. Becker hatte bemängelt, dass Zverev auf deutschen Interviews schroff und abgehackt wirke, während er auf Englisch charmant und selbstironisch erscheine. Zudem wurde das Tragen von drei Goldketten als Glücksbringer kritisiert, die den Spieler angeblich stören würden.

Zverev ließ verlauten, dass er nur kleine Ausschnitte der Äußerungen gesehen habe und daher zunächst vorsichtig reagieren wollte. Dennoch hielt er es für notwendig, klarzustellen, dass die Kritik nicht fair sei. Er vermutet, dass Becker ständig alles kommentieren muss, was er tut, und deutet dies als Versuch, ihn herabzusetzen. Für ihn ist das Tragen der Ketten eine persönliche Angelegenheit, die nichts mit seiner sportlichen Tauglichkeit zu tun hat.

Ausblick auf die bevorstehenden ATP Finals

Die Auseinandersetzung zwischen den beiden prominenten Figuren des deutschen Tenins wird sich am siebzehnten November im Rahmen der ATP Finals fortsetzen können. Boris Becker ist dort als Experte für Sky vor Ort und könnte Alexander Zverev persönlich begegnen. Beide haben bereits in der Vergangenheit hart miteinander diskutiert, weshalb diese Begegnung als besonders spannend gilt.

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Für Zverev steht nun die sportliche Herausforderung im Vordergrund, während er die medialen Angriffe als Teil des Geschäfts betrachtet. Er bleibt bei seiner Strategie, sich primär auf das Tennis konzentrieren zu wollen, anstatt sich in öffentliche Debatten einzumischen. Die kommenden Tage werden zeigen, ob die professionelle Distanz gewahrt bleiben kann oder ob die Spannung zwischen Trainer und Spieler weiter eskaliert.