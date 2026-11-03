Alexander Zverev wird ATP-Weltranglistenerster

Nach zwei Grand-Slam-Titeln steigt Alexander Zverev auf Platz 1 der ATP-Rangliste auf. Legenden wie Sampras und Nadal gratulieren dem 30. Spieler in dieser Elitegruppe.

Alexander Zverev hat am Samstag den prestigeträchtigen Sprung auf Platz 1 der ATP-Weltrangliste geschafft und damit seine Position als weltweit bester Tennisspieler offiziell untermauert. Der Hamburger folgt damit der Spur von 29 anderen Profi-Atleten, die diese exklusive Ehre bereits erhalten haben. Die Tenniswelt reagiert begeistert auf den Meilenstein, wobei zahlreiche Größen der Sportgeschichte ihre Anerkennung über Video-Nachrichten in Paris ausdrückten.

Ehrung in Paris mit Legenden-Gratulanten

Bei der offiziellen Zeremonie in Paris wurde eine special angefertigte Video-Botschaft eingespielt, die die Gratulationen prominenter Koryphäen des Tennissports zusammenführt. Besonders bemerkenswert war das Wiedersehen mit Pete Sampras, der 55 Jahre alt ist und sich seit Jahrzehnten größtenteils aus dem öffentlichen Blickfeld zurückgezogen hatte. Der US-Amerikaner trat erst vor zwei Wochen in der Amazon-Prime-Dokumentation "Asse: Der ATP-Nr. 1-Klub" in Erscheinung, bevor er nun Zverev zur Errungenschaft gratulierte.

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Pete Sampras betonte in seiner Ansprache seine langjährige Bewunderung für den Deutschen, die bereits in dessen frühen Tagen begann. Er lobte die kontinuierliche Entwicklung des 27-jährigen Hamburgers, die jedoch in diesem Jahr einen besonders aufregenden und verdienten Höhepunkt erreichte. Sampras würdigte die harte Arbeit des gesamten Teams und wünschte dem neuen Weltranglistenersten viel Erfolg für den Rest der Saison sowie die Hoffnung auf zukünftige Aufeinandertreffen auf der Court.

Reaktionen der aktuellen Tennis-Elite

Auch die aktuellen Spitzenspieler lassen keine Gelegenheit aus, ihren Respekt zu zollen. Jannik Sinner, der 25-jährige Italiener und unmittelbare Vorgänger von Alexander Zverev auf dem ersten Platz, drückte seine Freude aus. Obwohl er selbst verletzt ist, gratulierte Sinner dem Deutschen, seiner Familie und seinem Team zu einem unfassbaren Jahr und hoffe auf ein baldiges Wiedersehen in der Tennis-Welt.

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Rafael Nadal, der 40-jährige Spanier, nutzt regelmäßig die Akademie seines Landsmanns auf Mallorca zum Training und kennt Zverev daher persönlich sehr gut. Er hob hervor, wie hart der Deutsche für diese großartige Leistung gearbeitet habe und betonte, dass Zverev alle seine Ziele für dieses Jahr endlich erreicht habe. Nadal freute sich über die zwei gewonnenen Grand-Slam-Titel und die Nummer 1 der Welt, wünschte dem Hamburger eine glänzende Zukunft und drückte seine große Freude über den Erfolg aus.

Historische Perspektiven und langjährige Bekanntschaften

Jim Courier, 56 Jahre alt und heute als TV-Experte tätig, blickt auf eine langjährige Beobachtung der Zverev-Brüder zurück. Er erinnerte sich daran, Alexander und seinen Bruder bereits als Zehnjährige beim Training in Florida gesehen zu haben. Courier staunte nun über die Rangliste, auf der Alexander ganz oben steht, und gratulierte ihm zu einer sehr verdienten Position an der Spitze der Weltrangliste.

Jimmy Connors, der mit 74 Jahren der älteste Gratulant in der Runde ist, verwies auf seine eigene historische Leistung von 1974, als er als dritter Spieler überhaupt die Nummer 1 wurde. Er betonte, dass Alexander nun einer ganz besonderen Gruppe beigetreten sei. Connors lobte den außergewöhnlichen Sommer mit den Siegen bei den French Open und den US Open und ermutigte den Deutschen, so weiterzumachen, während er versprach, die weitere Karriere aufmerksam zu verfolgen.

Vergangenheit, Verletzungen und künftige Rivalitäten

Thomas Muster, 59 Jahre alt, erinnerte in einer jüngeren Ehrung in Wien an die harten Zeiten, die Alexander Zverev durchmachen musste. Der Österreicher bezog sich auf die schwere Verletzung im Halbfinale der French Open 2022, bei der Zverev umknickte und ein halbes Jahr ausfiel. Muster würdigte die Rückkehr nach einer solchen Verletzung als enorme Leistung und pries die Sympathie des Deutschen, der in Wien oft zu Gast war.

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Gustavo Kuerten, 50 Jahre alt, fügte der Liste der Gratulanten eine humorvolle Note hinzu. Er spielte auf die Sprachfähigkeiten von Zverev an und gratulierte ihm zuerst auf Portugiesisch für die super Leistung, bevor er auf Englisch die Reise und die Errungenschaft lobte. Auch Juan Carlos Ferrero, 46 Jahre alt und einer der Ex-Trainer von Zverev, ist unter den Gratulanten. Ferrero, der sich zuvor von Zverev trennte, weil er dessen mangelnde Disziplin kritisierte, wünschte dem Deutschen viel Glück.

Ferrero wird künftig Ben Shelton, 24 Jahre alt, trainieren, der ebenfalls den Traum von der Nummer 1 hegt. Diese künftige Rivalität unterstreicht die Bedeutung des erreichten Ziels für Zverev. Während der Großteil der Tennis-Legende gratulierte, fiel der Name von Boris Becker, 58 Jahre alt, in der Liste der Video-Gratulanten nicht auf, da er in der Schar fehlte. Dennoch markiert der Aufstieg von Alexander Zverev einen historischen Moment im Profisport.