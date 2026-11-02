Alexander Zverev wird ATP-Weltranglistenerster und holt Rekord für deutsches Tennis

Alexander Zverev ist ab dem 2. November erstmals deutscher ATP-Weltranglistenerster. Die Leistung ehrt Boris Becker, während Jan-Lennard Struff aufsteigt.

Aus Hamburg kommt die fantastische Nachricht für den deutschen Spitzensport: Am frühen Montagmorgen wurde es amtlich. Die ATP (Association of Tennis Professionals) hat Alexander Zverev in ihrem offiziellen Ranking für die Woche ab dem 2. November zum ersten Mal als Nummer eins der Welt geführt. Dies ist ein Moment von historischer Bedeutung für die Tennisgeschichte in Deutschland.

Historischer Moment für den deutschen Spitzensport

Es sind genau 12.839 Tage vergangen, seit der letzte deutsche Tennisspieler an der Spitze der Weltrangliste stand. Boris Becker hielt diesen Titel in zwei Etappen zwischen Januar und September 1991 insgesamt zwölf Wochen lang inne. Der 8. September 1991 war sein letzter Tag an der Weltspitze. Nun sitzt wieder ein Deutscher auf dem Tennis-Thron. Alexander Zverev hat damit einen Meilenstein erreicht, der seine Dominanz im aktuellen Herren-Tennis unterstreicht und die Nation begeistert.

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Verdiente Anerkennung vom Deutschen Tennis Bund

Der Deutsche Tennis Bund (DTB) hat die Leistung seines Aushängeschildes sofort offiziell gewürdigt. DTB-Präsident Dietloff von Arnim betonte in einer Stellungnahme die Bedeutung dieses Ereignisses für den Verband. Er sagte, dass heute ein historischer Tag für das deutsche Tennis sei. Zverev habe sich diesen Platz an der Spitze durch außergewöhnliche Beharrlichkeit und harte Arbeit verdient. Von Arnim betonte zudem, dass Zverev momentan der beste Tennisspieler der Welt sei. Der Verband fühle sich unglaublich stolz auf diese Leistung. Zverev zähle zu den herausragenden deutschen Einzelsportlern der Gegenwart und verdiene höchste Anerkennung für sein Engagement und seine Ergebnisse.

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Statistische Herausforderung und Vorsprung auf Sinner

Obwohl Zverev nun die Nummer eins ist, liegt er noch mit einem Abstand von 6100 Punkten auf den Kontrahenten. Dieser Vorsprung scheint jedoch solide, da der Verfolger, der Italiener Jannik Sinner, im Vorjahr bereits den Masters in Paris gewonnen hatte. In diesem Jahr fehlt Sinner bei diesem Turnier jedoch, was ihm Punkte kostet. Auch bei den ATP-Finals triumphierte er und erreichte in Melbourne das Halbfinale. Der Italiener könnte also noch reichlich Punkte in den kommenden Wochen verlieren, was den Abstand zwischen ihm und Zverev weiter vergrößern würde. Becker hielt die Nummer eins in zwei Etappen zwischen Januar und September 1991 zwölf Wochen lang. Dies wird Zverev mit großer Sicherheit übertreffen. Er kann erst im Sommer 2027 stark aufholen, da er 2026 zu diesem Zeitpunkt verletzt ausfiel und bis zu den US Open keine Punkte verteidigen muss.

Struff steigt auf Platz 39 und Fokus auf Paris

Neben der Nummer eins gibt es weitere positive Nachrichten für die deutsche Tennislandschaft. Die deutsche Nummer zwei im ATP-Ranking ist Jan-Lennard Struff. Er hat sich durch seinen Halbfinal-Einzug in Basel um acht Plätze verbessert und erreicht nun Rang 39 der Weltrangliste. Dies unterstreicht die starke Form einiger deutscher Spieler. Im Zentrum der aktuellen Aufmerksamkeit steht nun das Rolex Paris Masters. Dies ist ein ATP-1000-Turnier in Frankreich, das live im Fernsehen, über Livestreams und Ticker übertragen wird. Alle Infos zur Übertragung im TV, Livestream und Ticker sind für die Fans zugänglich. Das Turnier in Frankreich markiert den nächsten großen Schritt für den neuen Weltranglistenersten Alexander Zverev.