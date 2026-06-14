Alexander Zverev wird in Halle/Westfalen für seinen French-Open-Sieg geehrt

Alexander Zverev wurde in Halle/Westfalen für seinen Sieg bei den French Open geehrt. Tausende waren auf dem Centre Court, um den Hamburger Tennisprofi zu feiern. Mit dabei waren seine Freundin Sophia Thomalla, seine Tochter Mayla und seine Eltern. Zverev dankte der Menge und sprach über die Unterstützung, die er in Deutschland über die letzten 15 Jahre erhalten hat.

Alexander Zverev wurde in Halle/Westfalen für seinen Sieg bei den French Open geehrt. Tausende waren auf dem Centre Court, um den Hamburger Tennis profi zu feiern.

Mit dabei waren seine Freundin Sophia Thomalla, seine Tochter Mayla und seine Eltern. Zverev dankte der Menge und sprach über die Unterstützung, die er in Deutschland über die letzten 15 Jahre erhalten hat. Der DTB-Präsident Dietloff von Arnim lobte Zverevs Willen und seinen Tennis-Charakter. Zverev selbst sagte, dass er noch sehr lange Tennis spielen und viele Grand-Slam-Titel gewinnen möchte. Er trainiert weiter und freut sich auf die nächsten Herausforderungen





BILD_Sport / 🏆 43. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Alexander Zverev French Open Tennis Halle/Westfalen DTB-Präsident

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Alexander Zverev schwärmt von seiner Tochter: „Sehr talentiert”Dass der frisch gebackene Grand-Slam-Sieger Alexander Zverev stolzer Hundepapa ist, wissen spätestens seit den French Open alle. Doch er hat auch eine Tochter, die sogar in seine Fußstapfen tritt.

Read more »

Andy Roddick verteidigt Alexander Zverev gegen wachsende Kritik nach French‑Open‑SiegDer ehemalige Grand‑Slam‑Champion Andy Roddick äußert sich in seinem Podcast gegen die zunehmende Negative Stimmung gegenüber Alexander Zverev nach dessen French‑Open‑Triumph und fordert mehr Respekt für dessen sportliche Erfolge.

Read more »

Ehrung für Zverev in Halle schon vor TurnierbeginnHalle/Westfalen - Mit einer Ehrung für den French-Open-Sieger Alexander Zverev wird am Sonntag das 33. Rasentennisturnier im ostwestfälischen Halle

Read more »

Alexander Zverev bedankt sich für deutsche Unterstützung und blickt auf French-Open-Triumph zurückDer deutsche Tennisspieler Alexander Zverev würdigt anlässlich einer Ehrung in Halle die langjährige Unterstützung aus Deutschland und spricht über die Bedeutung seines French-Open-Sieges. Zudem gibt er einen Ausblick auf die anstehende Rasensaison.

Read more »