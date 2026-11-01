Alexander Zverev wird Nr. 1 der Tennis-Weltrangliste

Alexander Zverev löst Jannik Sinner ab und wird die neue Nr. 1 der Herren. Der Hamburger ist nach Boris Becker der zweite Deutsche auf dem Tennis-Thron.

Der deutsche Tennisspieler Alexander Zverev erreicht in Wien den wohl wichtigsten Punkt seiner Laufbahn: Ab Montag führt er die Weltrangliste der Herren an. Damit löst er den verletzten Italiener Jannik Sinner ab, der die Spitzposition zuvor innehatte. Für Zverev ist dies das ultimative Ziel, auf das er seit Jahren hingearbeitet hat. Der Hamburger ist nach Boris Becker der zweite Deutsche, dem diese Ehre zuteilwird. Die Tennis-Ikone war vor 35 Jahren für insgesamt zwölf Wochen in zwei Etappen auf Platz eins notiert. Zverev wird diese Marke mit höchster Wahrscheinlichkeit Ende Januar übertreffen.

Historischer Aufstieg des Hamburger

Dass Zverev eines Tages die Spitze des Welttennis erobern würde, war für Experten bereits lange vorher absehbar. Sein Profi-Debüt gab er am 15. Juli 2013 in seiner Heimatstadt Hamburg. Dort verlor er sein erstes Hauptfeld-Match bei den Profis gegen den Spanier Roberto Bautista Agut. Doch der Startschuss für eine rasante Karriere war gefallen. Ein halbes Jahr später gewann Zverev die Junioren-Konkurrenz bei den Australian Open. Im Jahr 2012 startete er in der Weltrangliste auf Position 1537. Bis zum Ende des Jahres kletterte er auf Platz 837 nach oben. Drei Jahre später gelang der Sprung in die Top 100. Im Jahr 2017 zog er in die Top 10 ein.

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Was ihm lange Zeit fehlte, war der große Triumph bei einem Grand-Slam-Turnier. Seine Reise zur Spitze war dennoch von erheblichen Erfolgen geprägt. Zverev wurde zweimal Weltmeister und feierte den Olympiasieg im Jahr 2021. Zudem gewann er insgesamt sieben Masters-Turniere. Nur der Grand-Slam-Triumph schien zunächst unerreichbar. Im Jahr 2020 bei den US Open stand er nur zwei Punkte vom Sieg entfernt. Letztlich musste er dem Österreicher Dominic Thiem den Vortritt lassen. Zwei weitere Finalniederlagen folgten: 2024 in Paris gegen Carlos Alcaraz und 2025 in Melbourne gegen Sinner.

Bewältigung von Diabetes und Verletzungen

Was seine Erfolge besonders macht, ist die Tatsache, dass Zverev als Diabetiker lebt. Die Diagnose erhielt er im Alter von vier Jahren. Die Ärzte waren zu dieser Zeit skeptisch und sagten, Leistungssport sei nicht möglich. Erfolgreich im Spitzensport wäre gar nicht in ihrer Vorstellung gewesen. Seine Mutter stand dieser Einschätzung jedoch entgegen. Sie lehnte es ab, sich von einer Krankheit definieren zu lassen. Zverev nennt sie die wichtigste Person in seinem Leben und würdigt ihre Stärke.

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Der Erfolg in diesem Jahr ist trotz der Erfolge bei den French Open und den US Open kein Zufall. Zwar profitierte er von den Verletzungen Sinners und Alcaraz', doch er sieht seine Fitness als entscheidenden Faktor. Er trainiere hart und verfüge über die nötige Kondition. Daraus resultierten die bisherigen Erfolge. Diese Sichtweise teilt auch Carlos Alcaraz. Er lobt die Kombination aus jahrelang hohem Niveau und ausgezeichneter Fitness. Zverev habe beides und verdiene daher die erste Position.

Einzigartige Vater-Sohn-Partnerschaft

Diesen Meilenstein erreichte Zverev mit Unterstützung seines Vaters. Alexander Zverev senior ist mit 66 Jahren sein Coach. Diese Konstellation ist in der Tennis-Historie einzigartig. Noch nie holten Vater und Sohn als Gespann Grand Slams und die Nummer eins der Weltrangliste. Diese Kombination aus familiärer Bindung und professioneller Betreuung hat sich als besonders fruchtbar erwiesen. Es ist davon auszugehen, dass dies nicht die letzte Bestmarke der Zverevs bleiben wird. Der Weg von der Diagnose im Kindesalter zur Weltspitze gilt als eines der beeindruckendsten Comebacks der Sportgeschichte. Zverev hat nun bewiesen, dass mentale Stärke und körperliche Fitness die Grenzen überschreiten können.