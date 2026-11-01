Alexander Zverev wird Weltranglistenerster, Sophia Thomalla im Fokus

Alexander Zverev erreicht Platz eins der Tennis-Weltrangliste. Sophia Thomalla begleitet ihn in Wien, wo er das Finale verliert, und bleibt im Rampenlicht.

Der deutsche Tennis spieler Alexander Zverev erklomm am vergangenen Wochenende die Spitze der ATP- Weltrangliste. Damit feierte er einen historischen Karriere-Meilenstein, der ihn zum neuen Weltrangliste nersten macht.

Live bei diesem Ereignis war seine langjährige Partnerin Sophia Thomalla. Die Moderatorin begleitete den Sportler nicht nur zu dessen Erfolgen, sondern auch zu den Rückschlägen auf der Tour. Ihr Dasein bei den Turnieren steht dabei immer wieder im Fokus der öffentlichen Wahrnehmung.

Zverevs Weg an die Weltspitze wurde am vergangenen Wochenende in Wien auf die Probe gestellt. Dort traf er im Finale auf den Australier. Der deutsche Spieler erlaubte sich gegen seinen Gegner zu viele Fehler im Spielverlauf. Am Ende unterlag er mit den Sätzen 4:6, 6:1 und 6:7. Ein Tiebreak im letzten Satz entschied das Match gegen ihn. Damit verpasste er den Titelgewinn in der österreichischen Hauptstadt.

Doch der sportliche Erfolg war bereits zwei Tage vor dem Finale besiegelt. Zverev hatte die erste Position in der Weltrangliste bereits erreicht. Unmittelbar nach dem Spiel in Wien ging er zu seiner Box. Dort befand sich neben seinem Team auch Sophia Thomalla. Als Begrüßung reichte er seiner Freundin die Hand und küsste sie an dieser. Dieser Moment zeigte die enge Verbundenheit des Paares trotz des verlorenen Finals.

Alexander Zverevs erster Grand-Slam-Triumph bei den French Open im Juni war ein erster Schritt. Im September folgte der Titel bei den US Open. Mit der Position eins in der Weltrangliste krönte er diese Saison. Sophia Thomalla blieb auch am Tag nach dem Finale in Wien an seiner Seite. Sie sah dabei die nächste dominante Leistung ihres Partners. Dennoch blieb sie bei der Partie gegen den Australier de Minaur ohne Glücksbringer-Effekt.

Sophia Thomalla begleitet ihren Freund aus beruflichen Gründen nicht bei jedem Spiel. In Abwesenheit sorgt sie dennoch für Aufmerksamkeit in den Medien. Auf ihren Social-Media-Kanälen und in ihren TV-Auftritten ist sie regelmäßig zu sehen. Aktuell moderiert sie die Reality-Show Are You The One? bei RTL+. Die laufende Staffel ist dort im Streamingdienst zu sehen. Sie führt bereits seit mehreren Jahren durch diese Sendung.

In einer Episode von Are You The One? fiel die 37-Jährige durch ein neongrünes Minikleid mit Pailletten auf. Dazu kombinierte sie helle High Heels und goldene Creolen. Vorher hatte sie mit einer ungewohnten, blau umrandeten Lesebrille auf sich aufmerksam gemacht. Diese optische Veränderung passte zum Konzept der Moderation. Dennoch sind solche Looks für sie ungewöhnlich. Grundsätzlich hält sie ihrem Stil seit Jahren die Treue.

Auch privat gab es für die Moderatorin kürzlich Anlass zur Reflexion. Zverev und Thomalla sind seit rund fünf Jahren ein Paar. Sie machten die Beziehung im Oktober 2021 öffentlich. Auf Instagram stellte sie ein aktuelles Bild von der Eröffnungsgala des Laver Cups in London vor. Dieses zeigte sie neben einem Foto aus dem Jahr 2021. Beide Bilder erinnerten an den Anfang ihrer gemeinsamen Zeit.

Im April präsentierte sich Thomalla plötzlich mit einem Fransenpony. Ihre langen blonden Haare behielt sie bei. Der neue Schnitt verlieh ihrem bekannten Style einen anderen Charakter. Die Moderatorin hält jedoch weitgehend an ihrem geradlinigen Erscheinungsbild fest. Die optischen Veränderungen in letzter Zeit sind daher als kleine Brüche im sonst klaren Bild zu werten.

Das private Glück der beiden scheint nicht allein vom sportlichen Erfolg abzuhängen. Zverev äußerte sich kürzlich zu der Bedeutung seiner Partnerin. Er sagte, er wäre auch glücklich mit ihr, wenn er nicht so erfolgreich wäre. Andererseits möchte er, dass er glücklich ist. Dabei spiele es extrem mit rein, ob er Turniere gewinnt. Nach den Grand-Slam-Titeln seien sie alle etwas entspannter.

Im Sommer schwärmte Zverev im RTL-Format Frauke trifft... von seiner Freundin. Er erklärte, er liebe sie. Er habe unfassbar viel Respekt vor ihr. Für ihn sei sie einer der schlausten Menschen, die er je kennengelernt habe. Seine Einschätzung unterstreicht die tiefe Verbindung zwischen den beiden. Sophia Thomalla bleibt auch nach der Nummer eins ein fester Bestandteil seines Lebens.