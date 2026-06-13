Alexander Zverev wird Wimbledon-Vorbereitung sein, nachdem er am Sonntag bereits freiem Eintritt zum Centre Court gelangen wird. Präsident Dietloff von Arnim vom Deutschen Tennis-Bund wird ihm eine Grafik überreichen, und Zverev wird Autogramme geben. In Hamburg hängen digitale Bilder mit dem Slogan "Danke, Sascha", und Zverev ist bereits seit Mittwochabend in Westfalen und trainiert dort auf Rasen. Gegner in der 1. Runde ist der Tscheche Vit Kopriva. Sollte Zverev weiterkommen, könnte der brasilianische Shooting-Star Joao Fonseca warten. Zverev ist die Nummer 3 der Welt und will endlich den ersten Sieg in Wimbledon. Er hat keine Sekunde freigehabt, nachdem er den stressigsten Tag seiner Karriere hatte, und seine fünfjährige Tochter wird auch mitkommen. Zverev hat auch Marcelo Melo zum Doppel gemeldet, und Melo ist sein Kumpel.

Zverev wird Wimbledon-Vorbereitung sein. Der deutsche Tennisspieler Alexander Zverev wird Wimbledon-Vorbereitung sein, nachdem er am Sonntag bereits freiem Eintritt zum Centre Court gelangen wird. Präsident Dietloff von Arnim vom Deutschen Tennis-Bund wird ihm eine Grafik überreichen, und Zverev wird Autogramme geben.

In Hamburg hängen digitale Bilder mit dem Slogan "Danke, Sascha", und Zverev ist bereits seit Mittwochabend in Westfalen und trainiert dort auf Rasen. Gegner in der 1. Runde ist der Tscheche Vit Kopriva. Sollte Zverev weiterkommen, könnte der brasilianische Shooting-Star Joao Fonseca warten.

Zverev ist die Nummer 3 der Welt und will endlich den ersten Sieg in Wimbledon. Er hat keine Sekunde freigehabt, nachdem er den stressigsten Tag seiner Karriere hatte, und seine fünfjährige Tochter wird auch mitkommen. Zverev hat auch Marcelo Melo zum Doppel gemeldet, und Melo ist sein Kumpel





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