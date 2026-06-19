Alexander Zverevs Oma Natalia Fateeva unterstützt ihn bei den French Open

Alexander Zverevs Oma Natalia Fateeva (78) und seine Freundin Sophia Thomalla (36) sind bei den French Open in Paris. Natalia Fateeva unterstützt ihren Enkel Alexander Zverev bei den French Open. Sie hat einen russischen Pass und muss nach ihrer Rückkehr nach Russland ein halbes Jahr warten, ehe sie wieder in die EU einreisen darf.

Alexander Zverev s Oma Natalia Fateeva (78) und seine Freundin Sophia Thomalla (36) beim Spiel am Donnerstag. Auch Freitag waren beide wieder da(29) von seiner Oma Natalia Fateeva (78) unterstützt wird.

In wenigen Tagen läuft ihr Visum ab. Sie hat einen russischen Pass. Es war schon schwierig, sie zu uns zu holen", sagte der Hamburger bereits bei den French Open in Paris. Da jubelte die Großmutter den Enkel zu dessen ersten Grand-Slam-Titel.

In Halle sieht sie am Freitagnachmittag bei brütend heißen Temperaturen um die 35 Grad den Halbfinaleinzug der Nummer 3 der Welt. Gegen den Belgier Raphaël Collignon (24), der sich über die Qualifikation bis ins Viertelfinale spielte, hat der Favorit beim 7:6, 7:6 einige Mühe, muss im Tiebreak des ersten Durchgangs sogar zwei Satzbälle abwehren. Letztlich erreicht er aber nach 1:59 Stunde sein achtes Halbfinale in diesem Jahr, eine unfassbare Bilanz.

Sooft stand kein anderer Profi 2026 in der Runde der letzten Vier. Da trifft der Olympiasieger von 2021 auf den Amerikaner Taylor Fritz (28), einen seiner Angstgegner. Nicht nur, dass er in der Bilanz 5:9 hinten liegt, die vergangenen sechs Partien gegen die Nummer 9 der Welt gingen allesamt verloren. Der letzte Erfolg datiert vom Masters in Rom 2024.

Lang ist's her! Fritz hatte sich in einem sensationellen Match eine Tiebreak-Schlacht gegen seinen Landsmann Ben Shelton (23) geliefert und 6:7, 7:6, 7:6 gewonnen. In gewisser Weise die Revanche für das verlorene Finale von Stuttgart vergangenen Sonntag. Aber zurück zu Zverev.

Diese Woche wird Oma Natalia noch in der Box sitzen, bevor es für sie zurück nach Sotschi geht. Wie am Freitag auch, wird wohl neben(36), der Freundin ihres Enkels, sitzen. Unter anderem um sich auch mit der Großmutter verständigen zu können, lernt die Moderatorin gerade Russisch. Onlinekurse sind da unterwegs herzlich willkommen.

So hat bei den Zverevs jeder sein Tun. Vater Alexander senior (66) ging schon kurz nach 9 Uhr morgens mit den Hunden um die Anlage Gassi, Mutter Irina (59), die vor Nervosität ihrem jüngeren Sohn eh nicht beim Spielen zuschauen kann, kümmert sich um ihre Enkelin Mayla (5). Für sie ist es zu heiß, um in der Box zu sitzen. Oma Natalia geht wie immer emotional mit und freut sich auf den hoffentlich ersten Rasen-Titel für den French-Open-Champion.

Sie muss nach ihrer Rückkehr nach Russland ein halbes Jahr warten, ehe sie wieder in die EU einreisen darf. Aber da wird Zverev schon auf dem Weg nach Australien sein, wo traditionell Ende des Jahres die neue Saison beginnt. Man darf gespannt sein, ob sie auch in Down Under auftaucht





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